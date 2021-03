WhatsApp: mega recurso vai mudar a forma de como enviar fotos pelo app de mensagens

Um mega recurso vai mudar, muito em breve, a forma de como enviar fotos pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

A super novidade foi revelada nesta semana, com exclusividade, pelo site especializado WABetaInfo.

O WhatsApp está trabalhando na autodestruição de fotos em uma atualização futura para Android e iOS. Como revelado, fotos autodestrutivas não poderão ser exportadas do app.

No entanto, o aplicativo ainda não implementou uma detecção de captura de tela para fotos autodestrutivas.

Ainda de acordo com as informações, seria o mesmo conceito do 'Instagram Direct'. Confira capturas da novidade:

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021