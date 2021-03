Novo recurso liberado pelo app WhatsApp para facilitar a vida dos usuários

Com um novo recurso, o aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta semana chamadas de voz e vídeo pelo computador.

A novidade foi revelada pela plataforma por meio do blog oficial e detalhada pelo Metro World News neste link.

Para mais praticidade, a janela das chamadas de vídeo funciona nos modos paisagem e retrato.

Ela pode ser redimensionada de acordo com preferência do usuário e está configurada para ficar sempre em primeiro plano em relação às outras janelas na tela do computador.

“No momento, disponibilizamos as chamadas somente para conversas individuais no app do WhatsApp para computador para que possamos garantir uma experiência confiável e de alta qualidade. Futuramente, vamos disponibilizá-las para conversas em grupo também”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, as chamadas de voz e de vídeo no WhatsApp são protegidas com a criptografia de ponta a ponta.

Divulgação

Com informações do WhatsApp

LEIA TAMBÉM: