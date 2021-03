Com descontos de até 60%, promoção ‘Essenciais’ da PlayStation Store está de volta

A Promoção Essenciais da PlayStation Store está de volta. A novidade foi revelada pela Sony nesta semana.

Como detalhado, é possível economizar até 60% em vários títulos PlayStation por tempo limitado (lista completa neste link).

“Os games participantes incluem Call of Duty: Black Ops Cold War, NBA 2K21 e Just Cause 4 – Gold Edition”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, a Promoção Essenciais termina às 23:59, horário de Brasília, do dia 17 de março.

Com informações da Sony

