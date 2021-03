Os signos com mais poder de atração neste fim de semana

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco terão um maior poder de atração na vida amorosa. Confira quais são:

Áries

A energia aventureira aumenta e com ela a forma como você se expressa ao mundo. Seu poder de atração fica mais poderoso e novas conquistas amorosas são atraídas. Primeiros encontros podem sair melhor do que o esperado. Análise os prós e contras de tudo o que é oferecido.

Touro

Seu desejo de se relacionar cresce e seu poder de atração neste quesito também. Esta fase pode ser ótima para se divertir, mas a chance de se apaixonar e desenvolver sentimentos mais profundos aumenta. Este é um momento de ser tocado por novas emoções. Tente fechar ciclos que já não trazem felicidade.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Seu poder de atração aumenta, mas para isso tenha resultados você deve se abrir e permitir que os afetos entrem na sua vida. O desejo de conexões mais íntimas é real, mas não deve limitá-lo e impedi-lo de aproveitar o momento. Defina o que você deseja fazer na sua vida sentimental e lute por isso.

Virgem

A sorte na vida amorosa e o poder de atração chegam com força! Os envolvimentos tendem a ser mais apaixonados e românticos. Esta fase também pede atenção com a energia mais emotiva e intensa que está ao seu redor; evite entrar em conflitos com as pessoas queridas. Lembre-se que está não é o momento de tomar decisões apressadas.