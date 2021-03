Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 7 de março de 2021

O primeiro fim de semana de março de 2021 chegou e as previsões podem surpreender todos os signos do zodíaco. Confira o horóscopo para os próximos dias:

Áries

Fim de semana de muitas energias positivas ao seu redor e agradáveis ​​surpresas preparadas pelo destino. Apenas seja cauteloso com os “amigos” que podem atrapalhar esta positividade.

Nesta sexta-feira você receberá um convite para trabalhar em um projeto que o fará se sentir bem e ter abundância. No amor, você continua a se sentir culpado por um ex, mas isso já passou e é melhor continuar conhecendo outras pessoas.

Um novo amor chegará e pode ser dos signos de Aquário, Peixes ou Gêmeos. Seu número é 09. É importante ser feliz e fazer felizes aqueles ao seu redor.

Touro

Dias de paixões plenas e pensar em um relacionamento mais formal em sua vida. Este é um estágio de maturidade e o futuro começa a ser analisado.

Sexta-feira com muita pressão no trabalho e alguns comentários ruins podem tirar o sossego. Então foque em você e ignore os outros; construa seu caminho para o sucesso sem medo de incomodar.

Ser prestativo o enche de boa energia e mais amigos. Cuide de você e se dê algum presente. Seu número é 03. É preciso tomar consciência dos meus medos e saber como controlá-los para ser uma pessoa melhor.

Gêmeos

Você terá muitas tarefas pendentes e as executará para liberar a pressão que teve nos últimos dias. Você é muito perfeccionista, mas também pode aceitar ajuda para ter sucesso.

Cuidado com os problemas de dívidas do passado e chegue a um acordo. É o seu mês de sorte e trará novas oportunidades de crescimento na sua área de trabalho.

No amor, um triângulo amoroso pode surgir; é melhor amadurecer e pensar em algo mais estável. Controle seu temperamento e acalme-se para não sair perdendo.

Seu número da sorte é 04. Lembre-se que toda ação tem um efeito e tente não se prejudicar com atos impulsivos.

Câncer

Você se sentirá um tanto melancólico e se lembrará muito do passado, mas é preciso viver no presente e moldar seu futuro da melhor forma.

As energias cósmicas continuam a seu favor e ajudam a crescer mais profissionalmente; apenas tente remover os pensamentos negativos. Você recebe uma proposta e precisa administrar mais o seu tempo para poder realizar todos os seus planos.

Não pare de cuidar da saúde. No amor, você terá a ter sorte e alguém especial pode entrar em sua vida. Cuidado com a fofoca no trabalho, não fale de ninguém para não se meter em encrenca.

Seu número da sorte é 02. Seu lema é: Equilibre a mente e aproveite a vida para se preencher com a ambição saudável de ter o que o faz feliz.

Leão

Fim de semana para renovar as energias positivas e remover um fardo que você carrega. Lembre-se que você está em sua fase de renovação total e se desfazer de sentimentos o que não o deixam avançar na vida pessoal e em novas oportunidades em geral.

Uma viagem pode ser planejada para o final do mês. Cuidado com os amores proibidos que só trazem problemas à sua vida amorosa. É preciso pensar bem antes de entrar em um relacionamento que pode ser tóxico.

Continue cuidando da saúde e da alimentação para ter mais energia. Seu número da sorte é 07. Sinta-se completo com você mesmo e viva as aventuras da vida visando sua alegria.

Virgem

A sorte sorri e você se sente muito bem para renovar suas energias. Conclua todas as suas tarefas pendentes e colha bons resultados.

Evite se sabotar tentando sempre controlar suas emoções e a dos outros, especialmente no amor. Ao aceitar que é preciso confiar na vida e deixar que ela aconteca, você consegue evitar conflitos e construir uma base melhor nos relacionamento.

Você compra um presente. Uma burocracia é resolvida a seu favor. Não busque a aceitação dos seus colegas de trabalho; às vezes eles não o entendem e é melhor seguir o seu caminho.

Seu número da sorte é o 06. Lembre-se que viver em harmonia para ser feliz é melhor do que se envolver em conflitos para disputar a razão.

Libra

Haverá algumas tensões no seu ambiente de trabalho, mas elas vão melhorar aos poucos. Não se desespere para não entrar em desentendimentos com seus colegas.

Lembre-se de que seu signo está passando por um estágio de energias intensas; deixe esses dias passarem e você estará melhor. Sábado é dia de trabalho extra e de finalizar algumas obrigações.

A hora de ter um relacionamento estável está chegando. Você está em busca do amor certo para ser feliz, mas às vezes se sabota exigindo muito; simplesmente deixe o sentimento fluir.

Seu número da sorte é 05. Contratos são fechados. Você pode decidir mudar sua aparência. Não deixe de ser feliz por nada e acredite no seu potencial de encontrar os melhores caminhos.

Escorpião

Seu humor pode melhorar e isso renderá boas atitudes. A prosperidade chega, então não hesite e continue lutando pelo o que deseja. Você receberá um dinheiro extra.

Mude o seu olhar para conquistar alguém e prefira se comunicar de forma mais leve, deixando o sentimento e atração nascerem naturalmente; mantenha o pensamento positivo para atrair o melhor.

Cuidado com os problemas com vizinhos ou no lar; tente não se meter em conflitos que não sejam seus. Uma mudança de emprego pode chegar.

Seu número da sorte é 01. Cuide da sua mente e espírito com tranquilidade e boas ações para ter uma vida plena e amorosa.

Sagitário

Sexta-feira com muito brilho e você será ótimo em tudo que faz. Você está passando por um estágio de autoaperfeiçoamento e deixando para trás todas as coisas negativas.

Surpresas amorosas, convites para novas trajetórias e experiências podem chegar. É hora de descobrir novos horizontes. Você está no estágio de voltar a estudar ou se dará bem em tudo o que aplicar a inteligência.

Seu temperamento pode ficar um pouco sensível e instável, então não brigue sem motivo e se acalme. Um amor do passado espera que você volte; termine esta história que não será diferente e siga em frente na sua vida amorosa.

Seu número da sorte é 02. Lembre-se que as boas energias estão com você e tenha confiança para aproveitar isso da melhor forma.

Capricórnio

As duas palavras que entregam força nesses dias são: paciência e perseverança. Se estiver em situações complicadas, evite querer ter tudo muito rápido e controlado, pois é preciso esperar o momento certo para que as coisas aconteçam.

Ser paciente significa usar essa palavra consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Não deixe a raiva fazer com que você se arrependa de ações e palavras mais tarde.

No amor você vai continuar muito bem, mas ainda com lembranças de alguém do passado que podem deixá-lo confuso no presente. Tente esclarecer suas dúvidas.

Sempre procure pagar o que deve. Uma pessoa de Áries ou Virgem o ajudará a crescer mais profissionalmente. Seu número da sorte é 21.

Lembre-se que violência gera mais violência, por isso é melhor controlar meus impulsos e fazer as outras pessoas sofrerem por atitudes suas.

Aquário

O seu dom de ajudar com as palavras certas quem precisa de auxilio nos momentos difíceis faz de você alguém que recebe energias boas. Lembre-se que muitas pessoas gostam de você.

O trabalho vai bem, especialmente tudo relacionado a vendas, então não hesite em desenvolver uma boa comunicação e ser positivo.

Um amor do passado o procura para tentar voltar com você; algumas coisas não mudam e é melhor seguir em frente. Pessoas dos signos de Áries, Touro e Libra são compatíveis para relacionamentos.

Você organiza os estudos. Neste final de semana você pode se encontrar com pessoas importantes. Seu número da sorte é 17.

Peixes

A sorte sorri para você. Você está em um estágio de renascimento e deve se lembrar de que é o seu ano para ser capaz de alcançar seus objetivos como um pisciano de sucesso. Uma boa proposta de negócio ou trabalho pode surgir.

Não fique mais na defensiva com as pessoas ao seu redor. Você recebe um presente de um amor que você vai gostar muito. Você planeja uma viagem.

Para quem está passando por uma separação amorosa, é melhor se manter forte e positivo para as novas oportunidades que chegarão. Seu número da sorte é 23.