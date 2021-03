Game Zenith, MMO inspirado pelos JRPGs, chega em breve para PS VR

O game Zenith, um MMO inspirado pelos JRPGs, chega em breve para PS VR. A novidade foi revelada pela Sony nesta semana.

“Zenith é um MMO em VR que une um mundo aberto e colorido a um jogo de ação e aventura repleto de adrenalina. O jogo possui ambientes incrivelmente belos, onde você vai passar horas admirando”, detalhou.

“Dos exuberantes dosséis da Amarite Forest às águas azul-turquesa da Radiant Coast, passando pela própria cidade hiperfuturista de Zenith, construímos um mundo de fantasia estilizado e recheado de detalhes. Claro que esse belo cenário é apenas uma parte do que faz o Zenith parecer com o mundo real, por isso também dedicamos bastante tempo à tradição, enchendo o lugar com detalhes que lhe dão vida”.

Ambientado várias gerações após um evento catastrófico conhecido apenas como The Fracture, os jogadores serão envolvidos em uma história fascinante enquanto lutam contra humanos e deuses para evitar que a catástrofe ocorra novamente.

“Usando o poder da Essence, a força vital mágica de todos os seres vivos, os jogadores ficarão cada vez mais poderosos à medida que se aventuram juntos, deparando-se com um elenco colorido de guerreiros e vilões ao longo do caminho”, completou.

Em Zenith, você pode escalar qualquer coisa. Use as mãos para escalar as laterais de arranha-céus ou penhascos gigantes, descobrindo áreas secretas e buscando tesouros escondidos.

Sobrevoe pelos céus usando nosso sistema de Gliding para chegar rapidamente até distantes áreas do mapa, surpreender alguns inimigos ou simplesmente admirar a vista. Confira mais detalhes neste link.

