Carro por assinatura: será que vale a pena?

Os carros por assinatura trouxeram uma nova lógica de consumo ao mercado automobilístico. O serviço oferece facilidades para aqueles que querem usufruir das vantagens de ter um zero km sem as dores de cabeça de possuir um veículo, como arcar com custos burocráticos, manutenção, desvalorização e venda posterior.

Por outro lado, a modalidade de aluguel exige que o motorista aceite bem o conceito do uso, e não de posse, já que fica com o veículo por um tempo determinado. Também inclusos no pacote, pago mensalmente, estão: os impostos e taxas (IPVA, Seguro DPVAT, Licenciamento, entre outros); o seguro; e a manutenção preventiva do carro.

Como o consumidor não adquire o bem, também não tem que lidar com a desvalorização do veículo ou dar uma entrada em um financiamento. Mas há um ponto negativo: ao final do contrato, não há um veículo na garagem do consumidor – nem ao menos a opção de compra do carro assinado.

E como funciona?

Para usar um carro por assinatura, o motorista deve analisar quais são as suas necessidades, escolher a categoria de veículo que mais o atende e orçar os valores cobrados por empresas de credibilidade (veja exemplos abaixo).

A maioria das empresas exige que o cliente tenha mais de 21 anos, cartão de crédito no nome do titular da locação e aprovação pela política de crédito da locadora.

Assinados os papéis, o cliente define data, hora e como quer que o carro zero seja entregue. Dependendo da empresa, um carro reserva é disponibilizado.

É comum que as empresas de carros por assinatura ofereçam aplicativos que permitam a gestão de manutenções, acompanhamento de condutores, quilometragem, consumo, gerenciamento de multas e medições de velocidade alcançada.

Economia ou prejuízo?

Para alguns motoristas, a modalidade pode ser mais vantajosa que a compra. A dica é: calcule o valor mensal gasto com o seu carro e o compare com a parcela do carro por assinatura – lembre-se de considerar: depreciação, seguro, IPVA, documentação inicial e manutenção.

Há benefícios e malefícios intangíveis relacionados ao serviço, como a despreocupação com as burocracias e o sentimento de apego. Sua relevância, porém, deve ser medida por cada usuário.

É tendência!

Modelo de negócios emergente

Fabricantes, empresas de locação e até seguradoras perceberam que precisavam aderir à filosofia de mobilidade que os tempos modernos exigem. E rapidamente viram o quanto isso pode ser rentável também. Muito além de ficar no discurso marqueteiro, as companhias passaram a investir em modalidades de negócio com automóveis que vão bem além da venda ou locação de veículos, como os carros por assinatura.

Renault On Demand

A marca francesa disponibiliza, em todos os estados do país, quatro versões entre três modelos de sua linha: Kwid, Stepway e Duster. O serviço pode ser simulado e contratado pelo site ondemand.renault.com.br.

• Períodos: 12, 18, 20 e 24 meses

• Franquias: 500, 1.000, 1.500 e 2.000 km mensais

• Preços mensais: a partir de R$ 939 (Kwid Outsider, 20 meses, 50 km/mês)

• Serviços inclusos: revisões preventivas; trocas de peças de desgaste natural e pneus; gestão de documentos e taxas; seguro contra roubo, furto incêndio e terceiros; assistência 24 horas com carro reserva.

Fiat e Jeep Flua!

Por enquanto, inclui 28 concessionárias da cidade de São Paulo e de outros nove municípios. São oito carros por assinatura da Fiat (Argo, Nova Strada, Toro, Cronos, Grand Siena, Doblò, Fiorino e Ducato) e dois da Jeep (Renegade e Compass), disponíveis para consulta no site meuflua.com.br.

• Períodos: 12, 24 e 36 meses

• Franquias: 1.000, 2.000 ou 3.000 km mensais

Preços mensais: a partir de R$ 1.350 na Fiat (Argo Drive 1.0, 36 meses, 1 mil km/mês) e

R$ 2.100 na Jeep (Renegade Longitude, 36 meses, 1 mil km/mês)

• Serviços inclusos: manutenções, gestão de documentos e taxas, seguro com rastreador, assistência 24 horas com carro reserva.

Volkswagen Sign&Drive

Atualmente só disponível em São Paulo e restrito a três modelos. O Virtus na versão Highline 200 TSI, Jetta Comfortline 250 TSI e Tiguan Comfortline 250 TSI. A marca, contudo, diz que, em breve, vai incluir três versões do T-Cross. O serviço pode ser acessado pelo site vwsignanddrive.com.br.

• Períodos: 12 ou 24 meses

• Franquia: 1.800 km

• Preços mensais: a partir de R$ 2.099

(Virtus 1.0 200 TSI Highline AT, 18 meses, 1.800 km/mês)

• Serviços inclusos: manutenção preventiva, gestão de documentos e taxas, seguro com rastreador, assistência 24 horas.

FordGo

A montadora encerrou sua produção no Brasil, ou seja, não tem mais Ka ou EcoSport para assinar. Só resta Ranger no FordGo (fordgo.com.br), que ainda está em fase de implantação. Há uma cortesia de um plano anual da Veloe, que acelera o pagamento de estacionamentos e pedágios.

• Prazos: 12 ou 24 meses

• Franquias: 500, 1.000 ou 2.000 km

• Preços mensais: a partir de R$ 4.999 (Ranger XLS 2.2 diesel AT 4X4.

• Serviços inclusos: gestão de documentos e taxas, seguro, manutenção e revisão.

Unidas Livre

No site livre.unidas.com.br o usuário consegue ver ofertas e fazer simulações. Ao escolher o veículo, o interessado, além de optar pelos diferentes pacotes de quilometragem e tempo, também pode incluir serviços como carro reserva, leva-e-traz e película para os vidros do automóvel – que, obviamente, encarecem o valor final.

• Planos: 12, 18, 24, 30, 36 ou 48 meses

• Franquias: 1.000, 1.500, 2.000. 2.500 ou 3.000 km

• Preços mensais: a partir de R$ 949 (Fiat Mobi Like 1.0, 48 meses, 1.000 km/mês)

• Serviços inclusos: manutenção preventiva, gestão de documentos e taxas, assistência 24 horas.

Localiza Meoo

Planos que seguem mais ou menos a lógica do aluguel. Os veículos disponíveis são distribuídos em categorias: Econômicos, Intermediários, Executivo, SUV, Utilitário e Premium. Só que no portal meoo.localiza.com não é possível fazer simulações, sendo preciso enviar a proposta e aguardar a cotação.

• Planos: 24, 36 ou 48 meses

• Franquias: 1.000, 1.500, 2.000. 2.500 ou 3.000 km mensais

• Preço mensal: a partir de R$ 1.233 (Fiat Mobi Like 1.0, 24 meses, 1.000 km/mês)

• Serviços inclusos: manutenção preventiva, gestão de documentos e taxas, seguro, assistência 24 horas.

Carro Fácil Porto Seguro

Para acessar o programa, é preciso ir ao site portosegurocarrofacil.com.br, buscar o carro e o plano de preferência. A franquia de quilometragem considera o total do período. Entre os benefícios, um pacote de seguro residencial que cobre todo o período de carro por assinatura contratado.

• Planos: 12, 18 ou 24 meses

• Franquias: 24.000, 36.000, 48.000 ou 60.000 km dentro do período contratado

• Preço mensal: a partir de R$ 1.419 (Hyundai HB20 Vision, 24 meses, 24 mil km)

• Serviços: manutenção preventiva, gestão de documentos e taxas, carro reserva, serviço leva e traz na manutenção, seguro com suporte 24 horas e cobertura de terceiros.