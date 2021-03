Nova função do app WhatsApp que causou alvoroço entre os usuários; confira novidade

Uma recente atualização do aplicativo de mensagens WhatsApp libera novos recursos para usuários nesta semana.

O update, de número 2.21.40, está disponível para o sistema operacional iOS, conforme revelado pelo site WABetaInfo.

Como informado, o app introduziu uma pequena animação de interface do usuário quando uma mensagem de voz termina, para a barra de progresso.

Ainda de acordo com as informações, a versão está disponível na App Store (saiba como atualizar neste link).

📝 WhatsApp Messenger for iOS 2.21.40: what’s new?

• Minor changes about the animation when a voice message ends.

• No played receipts for voice messages, when read receipts are disabled.https://t.co/kO3ZL9BuBy

Available on the App Store within an hour.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 1, 2021