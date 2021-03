Os signos do zodíaco que sabem seduzir

Alguns signos do zodíaco são mestres quando o assunto é conquistar pretendentes. Confira aqueles que sabem muito bem como seduzir:

Áries

O ariano possui uma vitalidade contagiante e que faz com que eles pareçam dispostos a tudo. Tudo com eles ganha intensidade e pode ser facilmente visto como algo do “destino”. Este signo não tem medo de se mostrar quem é e o que quer.

Gêmeos

O geminiano é bem seguro sobre sua capacidade de ser alguém interessante e aproveita isso para conquistar. Ele pode gostar de provar coisas novas e de trocar flertes até conseguir o que realmente deseja. Para este signo a paixão e amizade se misturam no início.

Leão

O leonino sabe como parecer atrativo e usa suas qualidades para chamar a atenção da pessoa que deseja. Ele é intenso e sabe como causar uma impressão marcante, persuadindo o outro aos seus encantos. Este signo também pode ser repleto de atitude.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

A elegância e demonstrações sedutoras na personalidade do libriano sempre acabam atraindo pretendentes. Ele aposta na delicadeza e extroversão para destilar seu charme e sabe o poder de encarar os romances sem medo de parecer gentil ou entregue – no fundo, o coração só ficará desprotegido quando ele quiser.

Escorpião

O escorpiano é pura intensidade e jogos sedutores quando possui segundas intenções com alguém. Ele encara as tensões sexuais e o flerte de forma muito aberta, sem ficar preso as conexões tradicionais. Este signo tem muito poder de atração.