Finais do PUBG MOBILE Club Open 2021 começam nesta quinta-feira (4)

A fase de grupos do PUBG MOBILE Club Open (PMCO), competição global para jogadores amadores e profissionais do battle royale, terminou no último domingo (28/02), sob a liderança da equipe Rise Esports.

Como revelado, a fase final começa nesta quinta-feira (4) com 16 equipes disputando uma parte do prêmio total de R$ 156 mil.

Durante os dias 04 a 07 de Março, ocorrerão dezesseis partidas ao longo dos quatro dias antes do time com a maior pontuação ser declarado o vencedor.

“O time Richarlison7, do jogador de futebol do Everton, Richarlison, terminou a fase classificatória em 12° e se classificou para a final. Por outro lado, a equipe DC Team, do jogador do Bayern de Munique Douglas Costa, participou da competição e ficou em 23º lugar, não avançando para a fase final”, detalhou.

Com os resultados, além da líder Rise Esports, avançam para a etapa final a F4CT Esports, Honored Souls, Storm Gaming, Team Se7en, Renegados Gamers BR, Team Solid, GZM Esports, Faction Brazil, GT Brasil, Enxame Gaming, Richarlison7, Boosted Esports, Skyline Gaming, New SKE e Irmãos Metralha.

O PMCO conta com o host Diego Toboco, além da equipe de transmissão, composta por Petar Neto, Felipe Vespa e Khaya.

Ainda de acordo com as informações, os fãs podem acompanhar as transmissões a partir das 18h50 (horário de Brasília) nos canais oficiais do PUBG MOBILE no Youtube, Twitch e Facebook.

