Escovar o dente das crianças é um drama? Confira guia para facilitar esse momento

Quantas vezes por dia você pergunta a seu filho se ele já escovou os dentes? Aposto que várias, não? Fazer com que as crianças incluam a higienização dos dentes e da boca na rotina – e garantir que a façam adequadamente – é um desafio para muitos pais, que exige atenção desde cedo.

Mas o esforço vale a pena, já que a prática ajuda a evitar cáries, uma das doenças mais comuns em crianças de até 6 anos de idade (embora evitável). Segundo a AAPD (Academia Americana de Odontopediatria), crianças têm cinco vezes mais chances de serem diagnosticadas com cáries do que com asma nos primeiros anos de vida.

Já o Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados Unidos, aponta que mais de 20% das crianças nessa faixa etária são afetadas por cáries. A pedido da Canguru News, a dentista Luciana Bruzadin dá dicas para estimular os pequenos na hora da escovação e orientações quanto ao modelo de escova que para cada faixa etária.

1. Tenha em mente que os pais devem dar o exemplo

De acordo com a dentista Luiza Bruzadin, as crianças respondem muito melhor a exemplos do que ordens, principalmente quando estão aprendendo algo novo. “Por isso, é indispensável que os pais escovem os dentes depois das refeições junto com os filhos e façam visitas regulares ao dentista para que os pequenos percebam que os pais também cumprem esse tipo de tarefa.”

2. Garanta a autonomia da criança no banheiro

A especialista recomenda também adequar o ambiente para que os pequenos tenham autonomia e mais liberdade no momento da escovação. “Disponibilize um banquinho ao lado da pia para ajudar a criança a alcançar a torneira e um copo para auxiliar caso ela queira bochechar sem o auxílio de um adulto”, recomenda.

3. Use escovas e cremes dentais divertidos

Optar por escovas coloridas e com desenhos de personagens pode tonar o momento da escovação mais divertido. Deixe que a criança escolha o modelo que mais gostar, desde que seja indicado para a sua idade.

QUANDO COMEÇAR?

“A escovação dentária em crianças deve começar por volta dos dos 6 meses, fase que os dentes começam a nascer. Parece cedo, mas o que muitos pais não sabem é que até mesmo o uso da mamadeira pode gerar cáries”, explica Luciana. A especialista lembra, porém, que a higienização da boca e dentes deve ser feita com escovas próprias para cada fase do bebê e criança.

DICAS PARA CADA IDADE

0 a 6 meses

“A partir do nascimento dos primeiros dentinhos, indico que os pais usem um massageador dental para higienizar a boca dos bebês. Isso porque o design facilita o processo de limpeza para o adulto sem correr o risco de machucar a criança. Basta encaixar o dedo indicador no massageador e escovar cuidadosamente os dentes e gengiva”, explica.

6 meses a 2 anos

Para essa fase, a dentista sugere escovas com cabeças pequenas e cerdas extras macias que fazem a limpeza delicada da boca das crianças. “Como nessa idade a escovação ainda é assistida pelos pais, optar por modelos de escova com cabo longo pode auxiliar a escovação para os adultos.” Luiza Bruzadin complementa que “a escovação deve ser feita com pequenas voltas circulares em cada dentinho, sem esquecer de escovar a parte de trás.”

2 a 4 anos

Nessa fase os pais devem começar a incentivar as crianças a realizarem o processo de auto higienização, orienta a dentista. Para isso, o ideal é escolher escovas com cabos pequenos e ergonômicos, que acompanhem o formato das mãos das crianças.

4 a 7 anos

“Nessa idade os pequenos já têm um pouco mais de autonomia sobre a higienização da boca, por isso, indico escovas com cerdas extramacias e pontas arredondadas.”

Pokémon

Criaturas ajudam na tarefa

Estimular a imaginação e a criatividade dos pequenos também é um bom caminho para garantir a saúde dental. Foi pensando nisso que surgiu o “Pokémon Smile”, aplicativo para dispositivos Android ou iOS que transforma a rotina em pura diversão. O jogo usa a câmera do aparelho como um espelho para a criança. Ao escovar os dentes, ela ajuda a resgatar os pokémons das garras das malvadas bactérias. Há ainda ensinamentos e um temporizador para uma escovação adequada dos filhos, que ganham prêmios do aplicativo conforme o utilizam. Quem disse que escovar os dentes não pode ser divertido?