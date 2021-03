5 alimentos que turbinam seu cérebro

“Nós somos o que comemos”. Certamente você já ouviu essa frase, mas muitas vezes negligenciamos essa afirmação comprovada cientificamente. O que comemos tem efeito direto não só no desenvolvimento do nosso corpo, mas também nas nossas atividade cognitivas.

Muitos fatores determinam a nossa saúde mental, a alimentação é um deles. Ela pode ser uma aliada ou uma vilã. Por exemplo, grandes quantidades de gorduras e de açúcar no organismo pode reduzir a disposição, o que piora a sensação de estresse, cansaço e ansiedade.

Mas há alimentos essenciais para a saúde da nossa mente. Abaixo, listamos 5 alimentos que você precisa consumir com regularidade.

Feijão

A Vitamina B9, encontrada no feijão e demais leguminosas, é essencial para a produção de neurotransmissores do Sistema Nervoso Central (SNC). A B12 em específico auxilia a manutenção da saúde neurológica, previne a demência e melhora o estado cognitivo.

Aveia

Fonte de magnésio, a aveia estimula o equilíbrio eletrolítico e a saúde do sistema nervoso central. É conhecida por sua propriedade calmante nos casos de irritabilidade e ansiedade moderada. Além disso, alivia a insônia, inclusive em crianças pequenas, e favorece no desempenho intelectual. É um alimento que traz relaxamento e produz energia ao mesmo tempo.

Brócolis

Por conter vitamina K, ácido fólico e magnésio, o brócolis melhora as funções cognitivas e cerebrais. Dessa forma, amplia a capacidade de raciocinar, memorizar e de concentração.

Espinafre

Rico em ácidos graxos essenciais, que ajudam na formação das células e nos processos metabólicos. Além disso, o espinafre age na conservação da pele, na proteção do aparelho digestivo e, principalmente, na saúde do sistema nervoso, tornando-se essencial para o desenvolvimento dos nervos e do cérebro.

Uma pesquisa, realizada pelo neurocientista Fernando Gómez-Pinilla da Universidade da Califórnia, concluiu que o espinafre faz parte de um grupo de alimentos antioxidantes responsáveis pelo melhoramento das atividades mentais do ser humano.

Couve

Tem ação detox no nosso organismo e ajuda a regular o intestino. Também é conhecida por cuidar da saúde dos ossos, por ter ação anti-inflamatória, ação cicatrizante, ajudar na absorção do cálcio pelo nosso corpo.

Um estudo realizado pela Universidade de Rush, nos Estados Unidos, descobriu que apenas uma porção diária de folhas verdes escuras, como a couve, pode ajudar no rejuvenescimento cerebral. A pesquisa foi realizada com 950 idosos e monitorou a alimentação e a atividade cerebral dos participantes por um período entre dois a dez anos.