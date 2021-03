Rotina básica de skincare para homens em 5 passos. Nós te ensinamos!

Hábitos de cuidados com a pele e bem estar estão presentes cada dia mais na rotina dos homens, principalmente para os brasileiros. Um estudo da consultoria de dados multinacional Kantar analisou o comportamento de 22 mil homens em mais de oito países. O resultado revelou que 67% dos brasileiros pesquisados declaram tentar manter a sua aparência em dia, enquanto que a média global é de 57%.

“Questões como limpeza, hidratação e o uso do proteção solar já fazem parte do dia a dia. Tratamentos estéticos, implantes capilares, bioestimuladores, entre outros, também estão na lista de preferências deles”, diz a médica dermatologista Gabrielle Adames, especializada no atendimento do público masculino, em entrevista ao Correio do Povo.

Por conta das diferenças hormonais entre o corpo feminino e o masculino, a pele de homens e mulheres apresenta diferenças consideráveis. A pele masculina tende a ser mais grossa, tem textura mais irregular que a feminina, tendência a poros mais dilatados e mais oleosidade. O hábito de fazer a barba todos os dias é a causa de muitas irritações cutâneas e a formação de pelos encravados.

Listamos alguns passos que podem ajudar na hora de cuidar da pele. Lembre-se sempre de consultar seu dermatologista.

Limpeza

A pele masculina tem maior tendência a ser oleosa, por isso um sabonete facial antioleosidade é o mais indicado. Uma formulação conter ingredientes que ajudam na renovação celular pode ser bastante útil para evitar o encravamento de pelos.

Barba

Caso exista o hábito de fazer a barba, essa ação deve ser feita logo após a limpeza. O momento ideal deve ser após o banho morno/ quente, quando a pele está limpa e os poros mais abertos. Espumas de barbear de textura mousse são as mais indicadas para quem tem a pele oleosa. Para quem tem a pele mista ou seca, a formulação mais indicada é em gel ou creme.

Spray Calmante prebiótico

Para acalmar a pele e cicatrizar qualquer pequeno corte, um spray calmante é o mais indicado. Os produtos mais indicados são aqueles que contenham em sua formulação ativos prebióticos e água termal.

Tonificação

Esse passo é essencial para manter os níveis de oleosidade da pele sob controle e minimizar a aparência dos poros dilatados. Caso opte por tônicos adstringentes, lembre-se de passar somente nas áreas mais oleosas do rosto: testa, nariz e queixo.

Proteção Solar

Muitas vezes negligenciada, mas a proteção solar é essencial para prevenir os sinais do envelhecimento da pele. Formulações que são hidratantes e que contenham filtro solar são as mais indicadas. Lembre-se de passar protetor solar mesmo em dias nublados ou em casa. A textura deve ser fluida.