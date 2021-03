Criança sozinha em casa: como saber se ela está preparada

Certamente, você, que é mãe, pai ou responsável por uma criança pequena, já passou pela situação de precisar sair de casa para resolver alguma coisa rápida e não ter com quem deixar a criança. Antes de mais nada, lembramos que segundo o artigo 133 do Código Penal, nenhuma criança ou adolescente pode ser deixado sozinho antes dos 16 anos de idade, pois o ato pode ser encaixado como crime de abandono de incapaz.

Na prática, porém, sabemos que isso pode acontecer e, mais que atentar ao período de tempo que a criança ficará sem a supervisão de um adulto, os pais devem levar em conta o nível de autonomia e responsabilidade dos filhos.

“Existem muitos jovens que com 14 anos ainda são imaturos demais emocionalmente e não têm senso de responsabilidade para discernir o certo do errado e o perigo real”, afirma a psicóloga Luciana Deutscher. Daí a importância de tomar essa decisão em conjunto, entre pais e filhos, prestando atenção, principalmente, em alguns pontos que indicam a maturidade e independência do pequeno, para ações como pedir ajuda, caso seja necessário.

Para a psicóloga Patrícia Nolêto, é importante lembrar que no processo de desenvolvimento de autonomia, cada criança tem o seu ritmo. “A hora certa para cada criança depende do que veio antes disso. Imagine como se fosse uma escada, antes de alcançar o último degrau, a criança precisa passar por todos os outros”, exemplifica a psicóloga.

Ela diz que a criança precisa ter independência em outras pequenas atividades do dia a dia, como:

saber ligar e desligar o fogão

conseguir pedir ajuda a um vizinho se precisar de algo

ter noções de perigo e riscos

ser capaz de resolver pequenos problemas que possam acontecer, como o que fazer se quebrar um copo.

“Sou a favor sempre da educação para autonomia, de educarmos nossas crianças para serem responsáveis e independentes tanto nas tarefas cotidianas como emocionalmente”, defende Luciana. Para tanto, ela aconselha os pais a irem atribuindo pequenas responsabilidades gradualmente aos pequenos, como guardar os brinquedos nos lugares destinados, pendurar as roupas no cabide, colocar os brinquedos no lugar, comer sozinho, experimentar as sensações táteis como frio, áspero, duro etc. Essa simples ação irá educar a criança e trará para ela o senso de dever e responsabilidade.

Luciana também recomenda que os pais alertem as crianças do que podem e do que não podem fazer, porque é perigoso. “Não se trata de colocar medo, brigar e proibir tudo, é conversar e explicar em uma linguagem adequada a cada idade o porquê daquilo ser perigoso ou proibido tanto para ela como para os outros, assim também ensinamos algo muito importante, que é a empatia”, explica a profissional.

Comportamentos que indicam maturidade

Segundo as profissionais, para os pais começarem a entender se é hora de deixar a criança sozinha em casa, eles podem observar o comportamento e as reações das crianças quanto a cumprir e aceitar regras e executar tarefas que exigem passos a serem seguidos.

Conversar com a criança para saber se ela se sente segura para ficar sozinha em casa também é fundamental, já que, às vezes, ela própria pode se sentir desconfortável com isso. Além disso, é importante que os pais também estejam à vontade com a situação.

E o melhor caminho para que esse processo seja proveitoso e efetivo para as duas partes é o diálogo. Por isso, ensine a criança a pedir ajuda sempre que precisar, tenha contatos de emergência, como parentes ou vizinhos próximos disponíveis, e oriente seu filho sobre como ligar para eles.

Da mesma forma, converse com as crianças desde pequenas e convide-as para participar das atividades da casa. Assim, poderá alertar sobre os perigos existentes no ambiente, como tomadas, fogão, escadas e janelas com rede de proteção. Explique para elas o motivo das proibições e recomendações e, principalmente, o que pode acontecer se elas desobedecerem.

“Adultos têm o hábito de apenas dizer ‘não pode’ e não explicar o motivo. Isso é terrível para o aprendizado da criança! Elas são curiosas, lógicas e concretas até uma certa idade, por isso, precisam de explicações e exemplos que podem ser dados até por meio da prática de jogos de tabuleiro”, reforça Luciana Deutscher.

Lembre-se que mais importante que definir um tempo máximo para a criança ficar sozinha, é fazer que esse tempo aumente gradualmente. Comece, por exemplo, deixando ela sozinha por alguns minutos, enquanto você vai à padaria na esquina de casa, depois quando for fazer um sacolão, depois ao supermercado e assim sucessivamente.

Segundo Patrícia, é importante também perceber se a criança está segura para esse aumento de tempo. "Às vezes, ela já tem autonomia para ficar sozinha, mas se for por um tempo um pouco maior, fica ansiosa, começa ligar, perguntar se você já está chegando”. Vale portanto sempre perguntar ao filho como foi a experiência de ficar só e avaliar o que ele sentiu, lembrando que é tudo isso é um processo e que cada família e criança tem o seu próprio ritmo.

