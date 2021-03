9 negócios de empreendedoras para apoiar e comprar no Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 08 de março. A data frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. É comum nesse dia, as pessoas homenagearam as mulheres com flores, presentes, mensagens e frases.

Para marcar a data, que tal presentear com produtos de pequenos negócios de mulheres empreendedoras? Selecionamos 9 negócios que incluem desde literatura até moda e tem até produtos ecologicamente corretos. Confira:

1. Pamela Waldino – Sócia-fundadora da Kah-Noa Cosmésticos

“Minha história como empresária começou com uma angústia: eu estava assumindo meu cabelo natural e concluí que o mercado cosmético priorizava cabelos lisos nas propagandas e, para quem tem cabelos cacheados, ofereciam alisamentos para resolver o “problema”. Daí nasceu a Kah-noa Cosméticos, oferecendo produtos de qualidade para cabelos cacheados e inspirando mulheres de todas as idades a celebrar sua beleza natural." Ver produtos Kah-Noa Cosméticos.

2. Julia e Nadia Nasr – Fundadoras do Café por Elas

"Do café cultivado em uma fazenda que passou por gerações, nasceu a marca Café Por Elas. Priorizamos sempre a mão de obra feminina em todos os níveis e oferecemos café feito por mulheres e apreciado por todos." Ver produtos Café por Elas.

3. Adriana Godinho – Sócia-fundadora da Up2You

“Depois de ser diagnosticada com câncer, resolvi me olhar de outra maneira e mergulhar de cabeça no universo feminino. Assim nasceu a Up2You, com a missão de criar uma marca de cosméticos mais saudáveis e que respeitassem a saúde e que respeitassem a saúde e a construção da autoimagem de uma mulher." Ver produtos Up2You.

4. Mariana Betioli – Sócia-fundadora da Inciclo

"A menstruação ainda é um tabu. Como obstetriz e empresária, meu objetivo é oferecer meios para que as mulheres tenham mais liberdade, saúde e possam fazer as pazes com seus ciclos. Com a Inciclo, consegui levar para milhões de mulheres diversas alternativas em produtos para higiene íntima e informação de qualidade." Ver produtos Inciclo.

5. Maria Adna Jarcew – Fundadora da Maria Adna Ateliê

“Sou apaixonada pelo que faço: eu era professora de corte e costura e tinha um ateliê de artesanato. Iniciei com moda feminina e hoje tenho uma loja com centenas de produtos. Recebi bastante suporte e pude aperfeiçoar o meu negócio, que expandiu muito e se transformou quando comecei a vender na Amazon." Ver produtos Maria Adna Ateliê.

6. Isadora Costa Neves – Sócia-fundadora da Snack Out

“Ser uma das idealizadoras de uma marca nordestina me enche de orgulho! Na Snackout, nos dedicamos a levar bem-estar por meio de produtos saudáveis. É uma satisfação imensa quando criamos uma receita incrível e somos elogiados por consumidores do Brasil todo." Ver produtos Snack Out.

7.Fê Cortez – Fundadora do movimento Menos 1 Lixo

“Idealizei o movimento Menos 1 Lixo depois que assisti o documentário “Trashed: pra onde vai o nosso lixo”, decidi estudar sustentabilidade e desenvolvi os copos retráteis reutilizáveis. Hoje o movimento de educação ambiental já alcança mais de 7 milhões de pessoas com a proposta de sermos agentes de transformação para evoluirmos coletivamente." Ver produtos Menos 1 Lixo.

8. Marília Arnauld – Vencedora do 5º Prêmio Kindle de Literatura

“Venho de uma família de matriarcas e levo a força delas quando escrevo. Quando auto publiquei no KDP o romance “O pássaro secreto” e venci a 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, reforcei a expressão da minha identidade como escritora e a fé na criação literária. Viva as autoras brasileiras independentes!" Ver livros de Marília Arnauld.

9. Thais Lacerda Franco – Fundadora da Hype Kids

"Sou estilista e figurinista, apaixonada por moda infantil e todo o universo lúdico que a envolve. Após inúmeros trabalhos na moda e no teatro, eu realizei o sonho de empreender e criei a Hype Kids. Temos o propósito de criar roupas e acessórios sem gênero com design minimalista e descolados." Ver produtos Hype Kids.

