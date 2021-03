Série C da Liga Brasileira de Free Fire bate recorde de inscrições

Com mais de 90 mil jogadores registrados, a Série C da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) bateu recorde de inscrições nesta etapa. A divisão, uma parceria entre Garena e Player 1, é a porta de entrada para o cenário competitivo de Free Fire no Brasil.

Ao todo foram 95.317 jogadores inscritos, divididos entre 19.377 equipes. Como revelado pela Garena, este total representa um aumento de 59% quando comparado ao número de inscritos na Série C da etapa passada.

“São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará e Amazonas foram os estados com maior número de inscrições. Quando se fala em regiões do país, o Sudeste é a que mais angariou inscrições, com 37%, seguida de Nordeste (31%), Norte (12,9%), Sul (9,9%) e por fim, Centro-Oeste, com 8,2%”, detalhou.

Os times selecionados serão divulgados nesta quarta-feira (3), sendo que os quatro torneios da competição acontecem entre 6 a 29 de março. Clique aqui para mais informações sobre os torneios classificatórios.

Como informado, as partidas finais da Série C da LBFF acontecem nos dias 3 e 4 de abril, com transmissão pelos canais eSportv (no YouTube e BOOYAH!) e canais Garena (YouTube e BOOYAH!).

Ainda de acordo com as informações, os 12 melhores colocados da divisão serão classificados para a Série B da LBFF 5, com previsão para acontecer no 2º trimestre de 2021.

Com informações da Garena

