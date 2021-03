Qual a quantidade correta de ração que devo dar para o meu cachorro?

Se você tem um cachorro em casa, possivelmente em algum momento já deve ter se questionado: será que estou dando a quantidade correta de ração para o meu pet?

Embora a pergunta feita anteriormente possa parecer inofensiva, ela implica justamente na saúde do seu animal, fazendo com que ele esteja mais ou menos nutrido.

Mas e então, qual o “truque” ideal para definir a quantidade de ração que devo dar para o meu cachorro?

Sobre isso, a resposta é que varia de acordo com a idade, peso e porte do seu cão. Quando você compra um pacote de ração, no verso da embalagem há informações que demonstram como fazer este cálculo e quais são as recomendações.

Talvez você possa achar “pouca comida”, mas na verdade são pré-determinações para que o seu cachorro esteja saudável.

Leia também:

Ah! Um ponto bastante importante é fracionar a quantidade recomendada de alimento em porções que você pode dar ao longo do dia, isso para que o seu animal não fique por um período muito extenso sem se alimentar.

E se o seu pet está acima do peso, antes de tentar qualquer tipo de redução ou reeducação é necessário antes buscar um profissional veterinário, para que as medidas corretas e adequadas sejam adotadas. (Com Petz).