Qual a ordem correta de aplicação dos produtos de skincare? Nós te ensinamos!

Limpa, tonifica e hidrata. A maioria das pessoas sabe esses passos de memória, mas chegam produtos como séruns, vitaminas ou óleos faciais e confundem a cabeça de todo mundo. Ao tomarmos gosto pelo hábito de cuidar da nossa pele todos os dias, é comum que tenhamos dúvidas sobre a ordem correta dos produtos de skincare. Até porque a má aplicação desses produtos pode diminuir as propriedades deles.

Sempre consulte seu médico dermatologista antes de investir em produtos de cuidados com a pele. Os resultados de uma rotina de cuidados com a pele vão surgir com os produtos certos e adequados para o seu tipo de pele e necessidades, por isso é importante consultar seu médico sempre.

Os especialistas indicam que sempre devemos começar pelos produtos de textura leve para a mais pesada. Nós preparamos algumas dicas para te ajudar nesse momento em frente ao espelho.

Passo 1 – Limpeza

No começo do dia você pode usar o sabonete facial de sua preferência, já no final do dia é necessário acrescentar o demaquilante ou água micelar para retirar o excesso de produto na pele e só depois lavá-la com o sabonete.

É durante a limpeza que o esfoliante pode ser aplicado, mas não é recomendável seu uso todos os dias, pois pode machucar a pele. Consulte seu dermatologista para que ele te indique o melhor produto.

Passo 2 – Tonificação

Muitas vezes ignorada, mas essa é uma etapa essencial porque equilibra o pH da pele. Para não errar, use um tônico suave, que não tenha em sua formulação ácidos ou substâncias como AHAs ou BHAs (alfa-hidroxiácidos e beta-hidroxiácidos), já que esses ingredientes atuam como uma etapa esfoliante em sua rotina.

Passo 3 – Tratamento

Chegou a hora do sérum de tratamento, que pode ser rico em vitamina C, vitamina E, ácido hialurônico ou o que mais o seu médico te indicar. Comece pelos produtos mais líquidos e termine com os mais consistentes. Nessa etapa também entram os produtos mais específicos: aqueles para a área dos olhos ou manchas.

Passo 4 – Hidratação

É importante conhecer o seu tipo de pele para escolher o produto certo. Geralmente, aqueles produtos com consistência mais cremosa são indicados para peles mais secas e os de textura mais leve e aquosa para as peles oleosas. Passe e deixe que a pele absorva o produto.

Passo 5 – Proteção

Filtro solar já adicionado na base ou não. Você escolhe qual produto vai usar nesta fase, mas o importante é nunca deixar essa etapa sem ser cumprida.