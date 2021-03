PlayStation Plus: confira os jogos gratuitos do mês de março de 2021

Os jogos de março para membros PlayStation Plus são: Final Fantasy VII Remake, Maquette, Remnant: From the Ashes e Farpoint

A novidade foi revelada pela Sony por meio de comunicado. "RPG e ação aclamados pela crítica, puzzles intrigantes, sobrevivência sci-fi e combate no PSVR, todos o aguardam, no dia 2 de março”, detalhou.

“Além disso, na terça, dia 2 de março, também chega o intenso game de sobrevivência e ação sci-fi, Remnant: From the Ashes”, detalhou. Confira:

Final Fantasy VII Remake | PS4

A versão de PS4 de Final Fantasy VII Remake disponível para membros PlayStation Plus não é compatível com o upgrade digital para PS5.

Remnant: From the Ashes | PS4

Como revelado, os jogos estarão disponíveis até o dia 5 de abril de 2021. Confira trailer:

Maquette | PS5

Estreando no PlayStation 5 como parte dos jogos PlayStation Plus de março, Maquette coloca você no centro de um mundo onde as regras são bem diferentes das nossas.

Farpoint | PS VR

“Domine um arsenal para se manter vivo em um mundo alienígena hostil, neste game de tiro de movimentação livre para PS VR”.

Destruction AllStars

Ainda de acordo com as informações, também disponível este mês: Destruction AllStars, para PlayStation 5 (PS5). Confira trailer:

Com informações da Sony

