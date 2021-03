Os signos do zodíaco que mais protegem o coração

Alguns signos do zodíaco podem ter muito amor para dar, mas tentam proteger seu coração ao máximo para não se enganar neste quesito. Confira quais são:

Áries

Por mais apaixonado e impulsivo que seja, o ariano pode se tornar uma pessoa que toma distancia do amor antes de se sentir seguro. Infelizmente, isso tende a acontecer após grandes decepções, motivando-o não só a se aprofundar no cuidado dos próprios sentimentos, mas também a ser mais desconfiado.

Touro

O taurino pode até dar o primeiro passo no amor, mas ele só fará isso após ter muita certeza de que é o que ele deseja. Este signo protege bastante seu coração, pois não gosta de ser visto como alguém que pode passado para trás por se entregar a algo que não é estável e pode enganá-lo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano pode priorizar o amor, mas sempre fará movimentos mais seguros e desconfiados. Quando é maduro, já não entrega o coração com facilidade e se protege de quem não possui as mesmas intensões; eles são ambiciosos com as conexões que entregarão energia e escolhem os parceiros com cuidado.

Capricórnio

O capricorniano pode amar de forma muito conectada e intensa, mas tende a guardar seu coração e pensar com cautela se deve entregá-lo. Ele pode esconder seus sentimentos até identificar o que o outro também está sentindo e se abre aos poucos a deixar que as emoções controlem algumas decisões.

Aquário

O aquariano não se esquece facilmente das decepções do passado e não considera o amor fácil. Por isso, ele tem cuidado e prefere proteger o seu coração das paixões que podem deixá-lo mais vulnerável. Este signo demora bastante para expor seus sentimentos.