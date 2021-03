Pandemia pode atrasar desenvolvimento da linguagem nas crianças

Passados alguns meses do nascimento de um filho, muitos pais ficam ansiosos com o momento em que ele começará a falar. Dúvidas quanto a quais palavras serão pronunciadas primeiro e mesmo se o bebê falará “mamãe” antes de “papai” são comuns nesse período.

Especialistas ressaltam que cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento e algumas começam a falar depois que outras. Porém, nesta época de pandemia, o isolamento social também pode ter afetado o desenvolvimento da linguagem. “Por estarem sempre próximos aos pais e cuidadores, muitos bebês acabam achando que não precisam falar porque os pais identificam tudo o que querem”, diz a médica otorrinolaringologista Maura Neves.

Caso a criança demore a pronunciar as primeiras palavras, é preciso ficar atento pois isso pode ser um indicador de um problema auditivo. Segundo a médica, mesmo que não tenha sido identificado nada no teste da orelhinha – triagem neonatal auditiva que permite a identificação precoce de possíveis perdas auditivas nos recém-nascidos –, esses problemas podem surgir com o passar dos meses.

“Algumas crianças sofrem com perda auditiva progressiva conforme vão se desenvolvendo. Se os pais notam que a criança é muito ‘distraída’ ou ‘preguiçosa para falar’, é preciso levar o assunto ao médico de confiança”, aafirma Maura. Veja abaixo marcos importantes a serem observados por pais e cuidadores no desenvolvimento infantil.

Leia também: 3 problemas que podem indicar atrasos na linguagem da criança

Marcos do desenvolvimento infantil

0 a 3 meses: O bebê se assusta com sons altos e repentinos, chora quando querem algo e sempre se acalma ao ouvir a voz da mãe.

3 a 6 meses: Ele começa a emitir sons e balbucios e fica contente ao notar sua própria vocalização. Já atende quando é chamado pelo nome.

12 meses: Reconhece algumas palavras, como "mamãe", "papai" e "água", mesmo que não as repita. Indica objetos e brinquedos quando solicitado.

18 meses: Entende frases simples, é capaz de indicar partes do corpo e tem um vocabulário de 15 a 20 palavras.

2 anos: Responde frases com até duas palavras e pessoas que não são do convívio da criança conseguem compreender algumas falas.

Ainda que os marcos sirvam de referência, é essencial lembrar que eles são indicativos generalizados e, portanto, pode haver diferenças no desenvolvimento da linguagem entre uma criança e outra. "Diante de qualquer desconfiança de atraso na fala ou deficiência auditiva, o médico deve ser consultado para avaliar o desenvolvimento geral da criança e solicitar exames, se necessário", conclui a médica.

Leia também: Crianças com atraso de fala têm sido frequentes nos consultórios durante a quarentena

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!