Tecnologia: Samsung lança Galaxy Book S, primeiro notebook do Ecossistema Galaxy

A Samsung anunciou nesta semana no Brasil o Samsung Galaxy Book S, primeiro notebook do Ecossistema Galaxy. A novidade foi revelada pela empresa por meio de comunicado.

O Galaxy Book S chega com as principais características da família de produtos da companhia, elevando a conectividade ao Ecossistema Galaxy, como smartphones e TVs. O Galaxy Book S é o notebook mais fino já lançado pela Samsung, com apenas 1,18 cm de espessura, e um dos mais leves do mercado, pesando somente 950g. Tudo isso acompanhado de uma bateria de longa duração, que suporta até 17 horas de uso, e em um design valorizado por cores metálicas: Mercury Gray ou Earthy Gold.

Reprodução

“O produto possui alto desempenho garantido pelo processador Intel Core i5 com Tecnologia Híbrida, que oferece potência para quando necessário e uma adaptação inteligente para economia de bateria nos momentos de baixo processamento”.

“Seu desempenho também é elevado pelo uso do SSD, um dos armazenamentos mais rápidos da atualidade, além de se destacar com facilidades de segurança ao usuário como um leitor de impressão digital integrado ao botão que liga o notebook e o recurso Pasta Segura, que torna os dados acessíveis somente pelo usuário após autenticação por senha ou biometria”, detalhou.

O Galaxy Book S oferece simples conexão com os mais diversos aparelhos que compõem o cotidiano de cada usuário, seja smartphone, tablet, fones de ouvido, monitores ou TVs.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Book S na cor Mercury Gray tem preço sugerido de R$ 7199 na versão com 8GB de memória e 256GB de armazenamento com SSD; e de R$ 7499 na cor Earthy Gold, com 8GB e 512GB de armazenamento com SSD. O Galaxy Book S já pode ser encontrado nas lojas online e físicas da Samsung e em redes varejistas parceiras.

Entre 25/02/2021 a 11/03/2021, quem comprar um notebook Galaxy Book S nos varejos participantes e no Shop Samsung e se cadastrar no site Samsung Para Você ganhará um fone de ouvido sem fio Samsung Galaxy Buds Live.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: