Saiba quais óleos essenciais usar nas crianças - e conheça os seus benefícios

Os óleos essenciais são compostos aromáticos extraídos de folhas, sementes, cascas, flores e também de resinas, que se apresentam, porém, de forma mais concentrada do que as ervas in natura. Eles costumam ser aplicados em várias partes do corpo, como cabelo, pele, pés e punhos, e também são indicados para crianças, desde que tomados os devidos cuidados.

Flávia Silva, terapeuta ayurvédica, professora de yoga e consultora da empresa de óleos essenciais “doTERRA”, explica que desde bebê é possível usar esse produto. “Sempre indicamos colocar um óleo vegetal junto com o essencial, já que a pele da criança é mais sensível. E, nos bebês, deve ser aplicado no pé – e não na mão, já que eles costumam levar os dedos à boca”, orienta. A terapeuta relata que o óleo vegetal, como o óleo de coco, é chamado de carreador e ajuda a diluir a concentração, além de permitir que seja mais fácil espalhar na pele.

Já em crianças maiores, entre cinco e sete anos, a terapeuta ayurvédica recomenda o uso diretamente na pele, podendo ser aplicado pelas próprias crianças, principalmente aqueles comercializados em formato de roll-on.

Flávia explica que os óleos são indicados aos pequenos em situações como durante as dores de crescimento ou algum desconforto digestivo e deve ser aplicado por meio de uma automassagem.

Segundo a terapeuta, existem também mix de óleos essenciais que podem ser usados por crianças maiores, em locais como o punho, a orelha e os pés, para objetivos específicos. “Esse mix leva em conta diversos problemas que podem afligir os pequenos, como ansiedade, alívio de dores de crescimento e problemas de concentração.” Contudo, cada caso particular deve ser analisado por um profissional, que indicará o melhor produto conforme a necessidade da criança, ressalta a especialista.

Veja os tipos de óleos essenciais indicados para as crianças

Óleos essenciais de laranja, tangerina e grapefruit (toranja) podem contribuir para a alegria e o entusiasmo. Assim como o cedro, a copaíba e o vetiver (planta da família das gramíneas) para ansiedade. Já lavanda e camomila são indicados para ajudar as crianças a dormir e para a ansiedade, enquanto os óleos essenciais de limão beneficiam a concentração, os estudos e mesmo quem tem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), diz a terapeuta ayurvédica.

Ela relata que óleos de origem cítrica como limão siciliano, lemon grass e o limão-taiti ajudam na concentração, mas o ideal é usá-los no difusor aromático ou até em difusores pessoais (colares com pedras na ponta em que é possível inserir um algodão que será umedecido com o óleo essencial). Isso porque, ao serem expostos ao sol, os limões podem provocar queimaduras na pele.

Já no caso das frutas da família da laranja, o cheiro mais doce confere energia. “Dão energia e entusiasmo para estudar, falar e liberar as emoções”, explica Flávia. Por isso, são boas opções principalmente no período do isolamento social que estamos vivenciando e durante as aulas online para garantir mais atenção e disposição.

“Mas nessa idade de cinco a seis anos, em que eles ainda não estão com hormônios definidos, podemos misturar todos para acalmar, dormir e dar concentração”, explica a terapeuta. Ela sugere óleos como a lavanda e a camomila, que são calmantes e relaxantes, mais indicados para induzir o sono e reduzir a agitação.

Óleos para a fase da puberdade

Flávia comenta que atualmente muitas crianças estão entrando mais cedo na puberdade e alguns óleos essenciais podem ajudar a lidar com essa fase da vida de forma mais tranquila. "A lavanda, o gerânio e sabores mais doces de flores são indicados para meninas, que estão amadurecendo mais novas”, sugere a especialista. Já para os meninos, ela recomenda opções como cedro, a copaíba e o vetiver, mais amadeirados e terrosos, que ajudam os hormônios masculinos.

