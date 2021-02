Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 26 a 28 de fevereiro de 2021

O último fim de semana de fevereiro de 2021 chegou e as previsões ainda podem surpreender todos os signos do zodíaco. Confira o horóscopo para os próximos dias:

Áries

Fim de semana movimentado e ideal para progredir e atingir as metas que você estabeleceu para si mesmo para ser melhor. Trabalho extra e a chegada de dinheiro podem animá-lo.

Você é muito intenso em seus objetivos e é muito capaz de alcançá-los; lute para conseguir um emprego melhor, continuar estudando ou economizar para seus objetivos.

Um amor pode ficar chateado e preciso ser mais honesto para superar os problemas. A sorte chega com os números 00, 23 e 14.

O melhor é não perder a compostura e não responder com agressividade a nenhuma crítica ou reclamação; procure manter a calma com as pessoas que você ama.

Touro

Sexta-feira de muitas pressões no trabalho e vontade de se distanciar, mas melhor se lembrar da sua força para superar todas as dificuldades que surgirem.

Você recebe a proposta de voltar a estudar e deve aproveitar. Esteja preparado vai abrir muitos caminhos no futuro para que a vida profissional.

Momento de poupar, mas também de investir um pouco em si para se sentir melhor. Você terá sorte com os números 07, 33 e 17.

Tente continuar cuidando da saúde física para ter mais energia. Não caia na obsessão de ter poder; lembre-se de que as coisas acontecem no devido tempo e tentar controlar tudo pode ser frustrante.

Gêmeos

Uma das melhores qualidades que o seu signo possui é a comunicação, por isso você tem o dom de entender as pessoas e sempre dar os melhores conselhos quando elas passam por dificuldades; explore esse talento.

Hoje em dia você ficará um pouco melancólico e pensará em arrependimentos, mas deve entender que o que acontece deve torná-lo uma pessoa melhor. Esqueça os tempos ruins e todos os danos que as pessoas que você pensava que amava fizeram. Supere.

Fim de semana no qual pode conhecer pessoas muito compatíveis no amor. Seus números são 03, 28 e 66. Tenha mais cuidado com o seu dinheiro para não gerar inveja. Você pode planejar uma viagem.

Câncer

Hora de pôr as suas obrigações em dia, seja no trabalho ou estudos, para depois não ser pressionado no último minuto. É difícil para você abrir mão de um relacionamento do passado, mas neste final de semana a oportunidade para um encontro pode surgir com uma nova pessoa. Deixe para trás o que não aconteceu e foque no futuro.

Use cores brilhantes para atrair mais amor e sorte. A oportunidade para um novo negócio nos fins de semana pode surgir. Seus números da sorte são 04, 33 e 71.

Não seja preguiçoso e tente cuidar melhor da sua saúde. Não compre nada que não vá usar e prefira economizar. Ignore as fofocas em seu trabalho e se preocupe com o seu desempenho.

Leão

Você gosta de ser aplaudido e reconhecido em seu ambiente de trabalho, mas lembre-se que você deve aprender a ter mais com humildade para não gerar inveja entre seus colegas.

Um amor do passado retorna com a intenção de machucar você, então fique alerta e tente encerrar de uma vez por todas este ciclo nocivo.

Você pode precisar ou decide trabalhar alguns fins de semana. Tente dar um passeio para renovar suas energias. Com o final de fevereiro, você tem a oportunidade de analisar tudo o que ainda precisa fazer para atingir seus objetivos.

A sorte chega até você com os números 01, 28 e 77. Você está em um estágio de forte magnetismo, então seja positivo e mentalize seus desejos para atrai-los.

Virgem

Não vale a pena desistir mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, lembre-se de que esses tempos ruins darão lugar à prosperidade.

Não fique em um relacionamento que não te preenche; o amor deve ser completo e não pela metade. Você merece o melhor. Você tem a oportunidade de começar seu próprio negócio.

Um membro da família o procura para pedir conselhos. Proteja-se da inveja e não converse sobre suas coisas pessoais com os outros para que essa corrente negativa seja cortada. A sorte será com os números 05, 44 e 81.

Domingo de receber uma revelação; conecte-se com a intuição e positividade. Controle os seus nervos e ansiedade cuidando melhor da saúde física e mental; inicie uma rotina de exercícios para libertar as energias.

Libra

Neste fim de semana, dê um passeio de manhã ou à noite para estar consigo mesmo e conseguir a serenidade de que necessita nestes momentos de dúvida. Também é uma boa ideia cuidar mais de si.

Se o seu parceiro não lhe dá valor, reflita sobre dar um tempo e tirar esse peso dos ombros. Não fique tão obcecado em obter grande riqueza material, a abundância virá quando você menos esperar.

Seus números da sorte são 04, 33 e 81. Um parente procura você para convidá-lo para uma viagem. Bom momento para iniciar estudos. Mude sua aparência e se sinta mais renovado.

Escorpião

Neste fim de semana, o dinheiro virá para você, mas tente economizar. Não tente comprar amores ou amizades, lembre-se que seu signo sempre busca a aceitação dos outros e é hora de procurar pessoas sinceras.

Vai ser um fim de semana com muitas oportunidades na conquista, mas sem nenhum compromisso sério, por isso não tenha muitas esperanças e seja muito claro sobre as coisas.

Você recebe uma proposta de trabalho nos fins de semana. Uma viagem pode ser planejada. Não se zangue mais, procure não dar importância ao que não está sobre o seu controle.

A sorte chega com números 09, 33 e 27. Tente usar mais a cor vermelha para atrair abundância. Não caia em excessos como álcool, comida, vícios e lazer, é melhor ficar positivo e cuidar da saúde.



Sagitário

Você é um dos signos mais adoráveis ​​do zodíaco e por isso está sempre cercado de pessoas que o amam. No entanto, isso também atrai energias negativas e inveja, então você nunca deve confiar demais e manter o segredo do sucesso apenas para você.

Vai ser um fim de semana agitado; tente administrar melhor o seu tempo. Um passeio no sábado o ajudará a se divertir; apenas seja prudente e cuida da sua saúde. Você ganha dinheiro extra ou recebe o pagamento de dívidas.

É a sua hora de se sentir pleno e apaixonado, então abra-se para conhecer novas pessoas; os signos de Áries, Libra e Leão serão muito compatíveis. Seus números da sorte serão 03, 29 e 73. Um animal de estimação pode trazer muitas alegrias na sua vida.

Capricórnio

Fim de semana para colocar muitas coisas em ordem, especialmente burocracias. Uma curta viagem pode ser planejada e ajudará a renovar suas energias.

Um amigo pode pedir dinheiro emprestado e você não deve ter medo de dizer não se não se sentir seguro.

Você sente falta de um amor que está longe; tenta conversar para que isso seja esclarecido. Você terá sorte com os números 30, 21 e 17. Para os solteiros será um fim de semana de encontros com pessoas muito compatíveis.

Você receberá um reconhecimento especial de seus chefes que o impulsionará a continuar com seu trabalho. Mas não seja mais perfeccionista, lembre-se de que todos nós temos o direito de cometer erros, então não se pressione tanto.

Aquário

São dias animados e lembre-se de se cercar das pessoas importantes na sua vida; mas sempre se cuidando para evitar o contágio por covid-19. Sexta-feira com muito trabalho atrasado.

Tente controlar sua personalidade forte com o seu parceiro; lembre-se que às vezes você tem impulsos muito repentinos e isso causa brigas sem motivos verdadeiros.

É hora de compartilhar momentos com seu parceiro para fortalecer esses laços que foram se fragilizando com o tempo; a rotina afoga até os melhores relacionamentos e é preciso sair da zona de conforto.

A sorte chega até você com os números 01, 77 e 53; combine com sua data de nascimento. Use mais a cor vermelha para atrair a sorte. Organize seu tempo nos finais de semana para que você tenha tempo para relaxar e se divertir.

Peixes

Fim de semana para colocar suas ideias em ordem e definir metas para atingir seus planos. Mesmo assim, não coloque muita pressão sobre si mesmo e tente ficar calmo com suas emoções e sentimentos para poder se sair bem.

Tenha cuidado com os problemas nervosos e busque ajuda se necessário. Sexta-feira para comemorar e se divertir. Verifique seu carro antes de usá-lo em viagens longas.

Um ex retorna à sua vida com a intenção de voltar a se relacionar; encerre ciclos tóxicos e concentre suas energias em encontrar alguém mais compatível e que possa faze-lo feliz.

A sorte será chega neste sábado com números da sorte são 05, 81 e 23, combine-os com os dias do seu aniversário. A cor azul atrai abundancia.