Doenças raras acometem cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil

As doenças raras são assim chamadas pela incidência com que ocorrem na população – são até 65 casos por 100 mil habitantes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, elas acometem de 13 a 15 milhões de pessoas e costumam se manifestar no início da vida, afetando sobretudo crianças de 0 a 5 anos de idade, ainda que adultos também possam apresentar alguma das 6 a 8 mil doenças raras existentes.

Para mães e pais de crianças raras, talvez o maior desafio seja lidar com a falta de informações sobre essas doenças e a dificuldade do diagnóstico precoce das mesmas. Ampliar a conscientização sobre o assunto é um dos objetivos do Dia Mundial de Doenças Raras, celebrado neste domingo (28) por meio de ações promovidas por diversas associações e grupos de apoio.

Uma delas, do Instituto Vidas Raras e do site "Convivendo com Doenças Raras" é a campanha “Você é forte, você é gigante”, que visa difundir o tema e promover o acolhimento e empoderamento dos pacientes.

"Queremos mostrar para a sociedade que somos raros, somos muitos e podemos ser mais do que as pessoas imaginam”, diz Rosely Maria, diretora de comunicação do instituto.

Para a catarinense Fernanda Martinez, 22 anos, que tem a síndrome de Ehlers-Danlos, campanhas como essa são importantes para quebrar preconceitos sobre as doenças, impulsionar pesquisas e abrir caminhos para a qualidade de vida. “Nossa luta é por todos nós e também por aqueles que estão por vir”, declara. Devido à condição genética que possui, que causa anormalidade na produção de colágeno no corpo e pode afetar o sistema digestivo, Fernanda se alimenta por sonda e compartilha o seu dia a dia nas redes sociais, onde tem mais de 120 mil seguidores.

Embora não se saiba as causas e origens das doenças raras, estudos demonstram que 80% de todos os casos têm origem genética ou hereditária, existindo ainda outros fatores que podem contribuir, como infecções bacterianas ou virais e infecções alérgicas e ambientais.

Ampliação do teste do pezinho

Uma das batalhas do Instituto Vidas Raras é pela ampliação de doenças analisadas no teste do pezinho, durante a triagem neonatal, no Sistema Único de Saúde (SUS). O exame é capaz de diagnosticar precocemente doenças raras cujas sequelas são muito graves. "Quando ampliamos a oferta de exames, permitimos que mais crianças tenham acesso ao diagnóstico precoce e tratamento adequado a tempo de evitar essas sequelas”, explica a doutora Fernanda Monti, neurologista pediátrica e consultora do laboratório do Instituto Jô Clemente. Antiga Apae de São Paulo, o instituto é responsável pela triagem neonatal de 80% dos bebês nascidos na capital paulista e 67% das crianças nascidas no Estado de São Paulo.

Ações nas redes sociais

Uma das ações promovidas pela campanha é a divulgação de informações e mensagens nas redes sociais das entidades e institutos vinculados às doenças raras, que explicam porque o raro é forte e gigante, com frases dos próprios pacientes e também de especialistas da área da saúde.

Também estão previstos lives, eventos online e o lançamento do livro Vidas Raras, de Regina Próspero, que é mãe de três meninos (dois deles acometidos de mucopolissacaridose).. A programação é divulgada nas redes sociais do Instituto Vidas Raras e do Convivendo com Doenças Raras.

