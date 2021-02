5 dicas simples para dar um up em seu penteado com rabo de cavalo

Fazer um penteado com rabo de cavalo não tem nenhuma complicação, não é mesmo? Mas você sabia que é possível dar um up nesta escolha e deixar os fios bastante estilosos?

Para que isso seja possível é importante conferir algumas dicas que são super práticas e ajudam muito.

Pensando nisso, separamos um vídeo do canal Anita Bem Criada com 5 recomendações que vão te ajudar a dar um up no seu rabo de cavalo. Confira abaixo.

Leia também: