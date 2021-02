Os signos do zodíaco que voltam a procurar o ex

Nem sempre é fácil se desligar de amores do passado e alguns signos do zodíaco tendem a procurar estas pessoas, por mais que o vínculo esteja cortado. Confira aqueles que voltam a procurar o ex:

Áries

Por mais que o ariano seja muito honesto e prefira viver o presente, ele pode voltar a procurar um ex, principalmente quando foi ele o maior responsável pelo fim do relacionamento. Seja por vontade de se redimir ou reviver o romance durante uma fase de carência, ele prefere se aproximar como amigo – apesar de ter as outras intenções bem claras.

Gêmeos

O geminiano sempre terá assuntos para tratar com o ex e pode voltar a procurá-lo. Este signo tende a procurar o outro até mesmo se não possui segundas intenções, pois sua personalidade volúvel o motiva a ter atitudes inesperadas, especialmente em assuntos do coração.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Além de cultivar assuntos do passado em sua mente e coração durante muito tempo, o canceriano pode voltar a procurar um ex. Os vínculos emocionais não são esquecidos facilmente e fases de carência podem fazer com que este signo procure quem já foi muito especial em sua vida.

Escorpião

O escorpiano guarda seus ex em um lugar especial – quando os relacionamentos não terminaram com quebras de confiança e problemas graves, claro. Ele tende a manter as boas lembranças e pode tentar repetir esses momentos com a pessoa, fazendo reaproximações que nem sempre são sutis.

Peixes

O pisciano pode voltar a tentar ter ao menos uma conversa com aquela pessoa do passado que marcou a sua vida. Ele provavelmente não interferirá em novos relacionamentos, mas se o ex estiver solteiro, a ligação emocional pode ser relembrada e alguma tentativa de aproximação acontece, por mais já tenham passado anos.