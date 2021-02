Os signos que mais serão afetados pela entrada de Vênus em Peixes

Vênus, o planeta do amor, acabou de entrar em Peixes, um signo sensível, romântico e sonhador, mas que também pode guiar importantes processos de cura. Confira os signos que serão atingidos de forma mais intensa nesta fase que começa em 25 de fevereiro e dura até 21 de março de 2021:

Touro

Momento em que você pode perder o controle sobre algumas situações amorosas e sentimentos. É melhor sair da zona de conforto por conta própria e abrir sua mente para amar de uma forma mais honesta e natural; não tema deixar se surpreender. Fique de olho para descobrir quem está interessado e pode ser um pretendente com muito potencial. A vida amorosa pode ficar mais agitada!

Libra

O amor é uma troca que nem sempre é paga na mesma moeda; por isso, é importante se permitir e conhecer novas formas de expressar os sentimentos. Você pode sentir menos segurança ao lidar com os assuntos do coração, mas nem sempre a vida amorosa é equilibrada mesmo. Não tente se convencer das coisas sem refletir mais profundamente sobre o que realmente está acontecendo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

Momento de ter atenção com a própria intensidade e permitir que as outras pessoas também demonstrem aquilo que sentem. Tente ser mais seguro sobre seu merecimento e evite permanecer apegado a modelos do passado que não deram certo. Não perca mais o tempo presente e aproveite as oportunidades para tudo aquilo que pode movimentar seu coração positivamente durante está fase.