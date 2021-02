Já ouviu falar de pastel de pão com nutella? Aprenda a receita deliciosa

A apresentadora Ana Maria Braga ensinou nesta quinta-feira no programa Mais Você como fazer um pastel usando pão de forma que pode ser recheado com creme e avelã (nutella) ou muçarela, de acordo com a preferência de cada um.

A receita tem apenas dois ingredientes, é feita em poucos minutos e não usa óleo para fritura.

Ingredientes

1 – Pão de forma

2 – Creme de avelã (ou muçarela, se preferir)

Como fazer:

– Pegue o pão de forma, corte a borda e use um rolo de macarrão para tornar o pão uma massa bem fina.

– Com um copo de boca larga como guia, corte a massa de pão no formato arredondado.

– Coloque a nutella (ou muçarela, doce de leite etc) e feche com pressionando a borda com um garfo, como se fosse a massa do pastel.

– Use a Airfryer para dourar a casca por alguns minutos e sirva.

