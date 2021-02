Crianças podem sofrer estresse tóxico ou um estresse positivo

Estresse tóxico é o termo usado para situações em que a criança é submetida a um nível de estresse superior à sua capacidade de autorregulação, por um período demasiadamente longo de tempo. Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, muitas crianças sofreram com o estresse tóxico, devido a práticas de violência cotidiana, maus-tratos e abusos, que se intensificaram muito neste período. O estresse tóxico também pôde ser visto em situações menos extremas, como ausência de rotina, exposição excessiva a tecnologias, alimentação desregrada, pouco contato com a natureza, baixo nível de atividade física e pouca exposição ao sol.

A pediatra Talita Rizzini, do Hospital Leforte, ressalta que essas situações de estresse provocam alterações na arquitetura cerebral da criança e na qualidade das conexões desenvolvidas com ela. Também contribui para modificações no material genético das células que levam ao aparecimento de doenças como hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, e do coração, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e doenças autoimunes, bem como doenças psiquiátricas e comportamentais.

"Completamos um ano desde que o novo vírus foi detectado na China. É extremamente necessário fazer um balanço de como está o ambiente familiar e a saúde das crianças", destaca Talita. Ela diz que é importante observar se o estresse ao qual as crianças são submetidas tem sido gerenciado de maneira adequada. Para a pediatra, deixar passar alterações de comportamento, apetite, ganho ou perda de peso excessivos, atraso na vacinação – dentre tantas outras alterações que têm sido descritas – é negligenciar a saúde global de um ser em desenvolvimento e isso pode acarretar danos irreversíveis em uma geração inteira.

Nem todo estresse é tóxico

Além do estresse tóxico, existe também na literatura o estresse positivo, aquele de baixa intensidade e limitado a curtos períodos. Entram neste exemplo os famosos ataques de birra, o início do ano letivo ou a mudança de escola, vacinas e frustrações cotidianas. Como destaca a Sociedade Brasileira de Pediatria, “todas essas são boas experiências para que os pais possam ensinar limites aos seus filhos com afeto, diálogo e respeito para a formação de uma personalidade sólida a longo prazo. Esse tipo de estresse é positivo porque resulta em habilidades de planejamento, motivação e resiliência, além de propiciar a estimulação de sinapses neuronais”.

Talita recorda uma afirmação da coach parental norte-americana, Pam Leo, que defende a conexão amorosa entre pais e filhos: “Ou gastamos tempo satisfazendo as necessidades emocionais das crianças, preenchendo-as de amor ou gastamos tempo lidando com os comportamentos causados pelas suas necessidades não atendidas. De um jeito ou de outro, gastamos tempo.”

Para que essa próxima geração seja mais longeva que a nossa, é preciso longevidade com qualidade, diz Talita. "É na infância que plantamos as sementes de adultos capazes, resilientes e globalmente saudáveis. O pediatra tem papel crucial na determinação de orientações adequadas para o desenvolvimento normal das crianças e para a prevenção, detecção precoce e tratamento adequado do estresse tóxico", conclui a médica.

