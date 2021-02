PlayStation: State of Play está de volta nesta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25) uma nova transmissão do State of Play mostrará notícias e análises aprofundadas sobre 10 jogos que virão para PS4 (PlayStation 4) e PS5.

A novidade foi confirmada pela Sony por meio de comunicado. A transmissão inclui novos anúncios de games e atualizações sobre alguns dos títulos indie que vimos no PlayStation 5 Showcase de junho.

“A apresentação vai durar cerca de 30 minutos. Não vemos a hora de saber o que vocês acharam”, detalhou.

Como revelado, a apresentação não terá notícias sobre hardware PlayStation. “Vamos focar nos incríveis games que serão lançados nos próximos meses”, completou.

Ainda de acordo com as informações, é possível assistir ao vivo na quinta-feira, 25 de fevereiro, às 19h BRT, no Twitch e YouTube.

Com informações da Sony

