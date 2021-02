Os signos do zodíaco que mais se aproximam da infidelidade

Alguns signos do zodíaco podem até se manter fieis, mas acabam atraindo situações e chegando mais próximos da infidelidade. Confira quais são:

Áries

O ariano é propenso a se colocar o mais próximo de aventuras, inclusive no amor. Isso faz com que ele não pense muito nas consequências e tome decisões impulsivas que o aproximam de situações que podem terminar em infidelidades.

Gêmeos

O geminiano adora aproximar seu contato com as pessoas e tende a se entediar facilmente, o que faz com que ele vá atrás de algum tipo de ação na sua vida amorosa. Sendo assim, ele pode acabar buscando mais diversão com outras pessoas e se envolvendo em triângulos amorosos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino costuma atrair muitos interesses amorosos e está constantemente pensando em conseguir aquilo que realmente o preenche – principalmente se não se sente realmente valorizado. Tudo isso pode fazer com que este signo acabe chegando bem próximo da infidelidade e embarcando em amores arriscados.

Sagitário

O sagitariano é livre e chama a atenção com o carisma. Além disso, sua personalidade aventureira também o faz priorizar as novas experiências e colocar os compromissos mais sérios em segundo lugar. Ao ser impulsivo e desapegado, este signo atrai facilmente em situações de infidelidade.