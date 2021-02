Os signos que mais atraem pretendentes que querem algo sério

Por mais que a vida de solteiro se alongue um pouco, alguns signos do zodíaco tendem a ter mais facilidade para atrair pretendentes que desejam um relacionamento sério. Confira quais são:

Touro

O taurino pode ser muito perceptivo com o que as outras pessoas desejam dar no amor e vai em busca daquilo que completa seu coração. Portanto, se ele deseja algo mais sério, consegue facilmente atrair quem está em sintonia. Seu magnetismo é grande e seu desejo de estabilidade também tende a ser priorizado.

Gêmeos

O geminiano é muito sociável e pode aproveitar muito a vida de solteiro. No entanto, tende a atrair pessoas que se interessam muito por eles e caem rapidamente nos seus encantos, dispostos a viver relacionamentos que podem se aprofundar facilmente. Eles sabem que encontram a alegria nas relações e irão buscar esse tipo de conexão.

Leão

O leonino se sente mais completo quando é amado pelas outras pessoas, especialmente nos relacionamentos. Ele até pode ser conquistador, mas sempre acaba despertando sentimentos intensos nos outros, o que deixa em suas mãos a decisão de querer algo sério ou não. Como é apaixonado e gosta de ter boas histórias para contar, embarca em romances sem medo.

Libra

Alguns librianos podem passar anos aproveitando a vida de solteiro, mas eles sempre atraem pessoas que são cativadas facilmente e ficam dispostas a tentar algo mais sério no amor. Este signo tem facilidade na conquista e pode ter muita beleza, sedução e lábia a seu favor. Ele nunca está sozinho e pode sempre embarcar em uma relação se quiser.

Capricórnio

Por mais que passe um bom tempo dedicado a carreira ou estudos, o capricorniano sempre atrai pretendentes. Diferente do que muitos pensam, este signo é apaixonado, mas também consegue ser responsável, atraindo assim pessoas que já buscam conexões mais profundas no amor. Ele pode iniciar relacionamentos visando o apoio e parceria na vida, não se limitando apenas a conquista.