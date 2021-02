Escrever à mão favorece o desenvolvimento das crianças

Com o avanço das tecnologias e a digitalização dos meios de comunicação, é natural que a escrita à mão se torne cada vez mais rara. No entanto, estudos mostram que essa prática é fundamental ao desenvolvimento das crianças e está diretamente relacionada ao ato de aprender a escrever. Ao formar letras no papel, o cérebro consegue entender melhor a atividade do que quando ela é feita por meio da digitação em um teclado.

“Escrever à mão, formando letras, envolve a mente, e isso pode ajudar as crianças a prestar atenção à linguagem escrita”, afirmou Virginia Berninger, professora de Psicologia Educacional da Universidade de Washington (EUA), em artigo publicado no The Journal of Learning Disabilities.

Pesquisas diversas revelam que a escrita à mão, em letras cursivas ou de forma, estimula áreas motoras do cérebro e áreas associadas ao processamento da linguagem. Segundo estudos, a resposta do cérebro é diferente quando a criança aprende a escrever por meio de um teclado em comparação a quando ela aprende a escrever à mão. Neste último caso, é estabelecida uma ligação entre o processo de aprender a escrever e o de aprender a ler.

Leia também: Ginástica para o cérebro: 5 passos para estimular o seu filho

Evolução da escrita ao longo da vida

Nesse processo de aprender a escrever à mão, os instrumentos de escrita têm papel importante. Lápis e giz de cera foram aprimorados ao longo do tempo para se encaixarem melhor na anatomia das mãos das crianças. Os mais grossos e resistentes são os mais indicados hoje para as crianças menores. À medida que crescem, elas se familiarizam com os instrumentos de escrita e os movimentos tornam-se automáticos. Esse processo continua na idade adulta, pois a escrita à mão fica cada vez mais personalizada e acompanha o desenvolvimento individual do escritor.

“Sua autenticidade e espontaneidade é o que torna as notas tão únicas. Em um pedaço de papel, não há verificação ortográfica nem padronização. É difícil de superar a autenticidade dos recados ou votos pessoais”, comenta Britta Olsen, head de Marca e Comunicações da Staedtler, empresa alemã que fabrica produtos de escrita e desenho.

Leia também: 5 benefícios da leitura compartilhada para o desenvolvimento infantil

Registros históricos

A escrita à mão teve um papel importante para a ciência, permitindo que, no passado, cientistas como o geógrafo e naturalista Alexander von Humboldt e a especialista em borboletas Margaret Fountaine fizessem registros de suas investigações que mais tarde seriam de grande valor documental aos estudos dessas áreas.

No Brasil, o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade deixou um conjunto de 61 páginas numeradas, com poesias datadas de 1923 a 1968, abrangendo diversas fases de sua obra. Além dele, Olavo Bilac, poeta, jornalista e membro-fundador da Academia Brasileira de Letras, também deixou seus manuscritos e um deles foi apresentado na mostra cultural da Fundação Biblioteca Nacional, que trouxe o poema Estuário ao público, para reforçar – mais uma vez – a quão importante, essencial e duradoura é a escrita à mão.

O significado da escrita à mão mudou com o tempo. Hoje é mais um ato de espontaneidade e de valor. “Seja para pedir ao seu colega para fechar a porta ao sair do escritório ou um bilhete de amor na mesa da cozinha. É importante tomar um tempo para “escrever à mão!”, finaliza Britta Olsen.

Leia também: Atenção à maneira como seu filho segura o lápis

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!