Com medo da panela de pressão? Aprenda como cozinhar feijão sem depender deste utensílio

Usar a panela de pressão é ainda um desafio para muitas pessoas e isso implica na hora de preparar algum alimento que dependa deste utensílio.

Você possivelmente já deve ter ouvido histórias de pessoas que deixaram, por exemplo, de comer feijão, porque tinham medo de utilizar a panela para cozinhá-lo, não é mesmo?

Se você está nesse time ou teve algum problema com a sua panela de pressão, fique tranquilo, pois existe uma alternativa em que poderá preparar este prato, sem precisar necessariamente deste objeto.

Leia também:

No YouTube, o canal Gourmet a dois ensina justamente como aprender esta dica. Você consequentemente leva um pouco mais de tempo no preparo, mas no fim dá certo.

Quer conferir como funciona na prática? Assista abaixo ao vídeo.