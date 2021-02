Que tal um saboroso sorvete de doce de leite? Veja receita de Ana Maria Braga

Calor na casa dos 30 graus e criançada trancada dentro por causa da pandemia são ingredientes de uma receita que não combinam facilmente, mas nada que um delicioso sorvete de doce de leite não dê conta!

Na edição desta terça-feira do programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga apresentou uma receita fácil e rápida para fazer a alegria da criançada.

A receita tem poucos ingredientes e leva leite condensado cozido e leite em pó.

Veja os ingredientes:

200 gramas de creme de leite

300 mililitros de leite

1 colher de sopa de glicose de milho amarela

3 colheres de sopa de leite em pó

3 gemas peneiradas

1 lata de leite condensado cozido por 40 minutos

COMO FAZER A RECEITA DE SORVETE DE DOCE DE LEITE

– Coloque uma lata de doce de leite para cozinhar por entre 30 a 40 minutos, retire e deixe esfriar.

– Em uma tigela, misture, 200 gramas de creme de leite, 300 ml de leite, 1 colher de sopa de glicose de milho amarela e 3 colheres de sopa de leite em pó.

– Misture bem e coloque a tigela em banho Maria, acrescentando 3 gemas peneiradas. Não pare de mexer por 10 minutos com um batedor de arame. Apague o fogo.

– Coloque na batedeira o creme cozido em banho Maria e o leite condensado cozido, não esquecendo de separar duas colheres do doce de leite em outra vasilha.

– Bata em baixa velocidade, aumentando aos poucos, por cerca de cinco minutos, até a mistura esfriar.

– Coloque o creme em uma vasilha larga, com tampa, e coloque pequenos pedaços do doce de leite que ficou separado. Misture delicadamente e leve ao freezer por até 4 horas.

Sirva com calda de chocolate, se preferir, fazendo bolas com a colher ou com pegador de sorvete.