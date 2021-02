PUBG MOBILE Club Open 2021 inicia fase de grupos nesta terça-feira (23)

O PUBG MOBILE Club Open (PMCO), competição global para jogadores amadores e profissionais do battle royale, inicia sua fase de grupos, que começa nesta terça-feira (23) e vai até 28/02 (domingo) com 32 equipes disputando uma parte do prêmio total de R$ 156 mil.

A competição será repleta de atrativos: Richarlison e Douglas Costa, que jogam futebol por Everton e Bayern de Munique, respectivamente, apostam em suas equipes para conquistar o PMCO.

Conforme revelado, outra grande novidade do PMCO é a estreia do host Diego Toboco no PUBG MOBILE. Além dele, a equipe de transmissão conta também com Petar Neto, Felipe Vespa e Khaya.

“As transmissões poderão ser acompanhadas todos os dias a partir das 18h50 (horário de Brasília) nos canais oficiais do PUBG MOBILE no Youtube, Twitch e Facebook”, detalhou. Serão dez dias de partidas, divididas em duas fases:

23/02 a 28/02 – Fase de Grupos

04/03 a 07/03 – Finais

A Fase de Grupos conta com 32 times, que foram selecionados com base em seus resultados em torneios anteriores. Já as Finais serão disputadas em dois dias com apenas um grupo de 16 times. Serão dezesseis partidas no total e o vencedor será o time com a maior pontuação. A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º lugar – R$ 30.000

2º lugar – R$ 18.000

3º lugar – R$ 12.000

4º lugar – R$ 8.000

5º – 8º lugar – R$ 5.000

9º – 10º lugar – R$ 4.000

11º – 14º lugar – R$ 3.700

15º – 18º lugar – R$ 3.200

19º – 24º lugar – R$ 2.600

25º – 32º lugar – R$ 2.100

Ainda de acordo com as informações, os melhores times garantem vaga no PUBG MOBILE PRO LEAGUE Brasil (PMPL Brasil), que acontece a partir de março.

Com informações do game PUBG MOBILE

