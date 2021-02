Os signos do zodíaco que não costumam dar segundas chances

Todos os signos são capazes de perdoar e dar segundas chances, mas alguns deles nem sempre confiam nas outras pessoas após uma decepção e preferem não entregar novas oportunidades. Confira quais são:

Touro

O taurino pode ser orgulhoso, mas também respeita bastante os esforços que entrega para que um relacionamento dê certo. Quando sente que não foi valorizado e que coisas ruins aconteceram por culpa do outro, ele não irá engolir sua frustração para dar uma segunda chance. Este signo é teimoso e não está acostumado a perdoar facilmente.

Escorpião

O escorpiano pode até relevar alguns erros iniciais e leves, mas não terá segunda chance se ele sentir que sua confiança foi quebrada. Este signo é desconfiado por natureza e pode guardar muita mágoa quando é decepcionado, por isso prefere não dar oportunidade para que isso aconteça novamente. Por vezes, pode achar que devolver na mesma moeda é a única forma de lidar com a frustração.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino é otimista, mas não dará uma segunda chance se seu ego for ferido e confiança desperdiçada. Não é nada fácil redimir os erros com este signo, pois ele cobra mudanças e atitudes que nem todos estão dispostos a demonstrar. Ele confia que merece o melhor e prefere ir em busca disso do que ficar insistindo em algo que já o magoou.

Virgem

O virginiano tem o que é certo e o que é errado bem determinado em sua vida. Por isso, por mais que se sinta triste e decepcionado, ele tem força para cobrar o que realmente merece. Não é nada fácil receber uma segunda chance deste signo, que é muito crítico e perceptivo para determinar que tipo de tratamento merecem aqueles que o decepcionaram.

Capricórnio

O capricorniano pode passar muito tempo tentando consertar as consequências dos erros das outras pessoas, mas uma hora cansa e já não dá segundas chances. Este signo é determinado e pode ser também rancoroso, fazendo o possível para não ceder mesmo que ainda tenha sentimentos mal resolvidos e certa vontade de tentar novamente. Ele se força a preservar a si mesmo e não passar por problemas novamente.