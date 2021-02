Horóscopo: o conselho amoroso para cada signo finalizar fevereiro de 2021

Fevereiro de 2021 está chegando ao fim e um conselho especial pode ajudar cada signo do zodíaco a lidar melhor com questões da vida amorosa. Confira:

Áries

Novas aventuras farão com que você já não cultive algumas mágoas e raivas. Comece a se desfazer de tudo o que atrapalha sua confiança e alegrias; é hora de vencer a negatividade para encontrar a melhor forma de transmitir seu carisma. Muitas coisas boas serão atraídas desta maneira.

Touro

Respeitar o outro e ter calma nas decisões é o que o ajudará a triunfar. É preciso ter muito cuidado com os amores proibidos e com a energia que você gasta sentindo falta do passado; é necessário seguir em frente. Seja mais consciente com o que você deseja dar, para não exigir de forma injusta.

Gêmeos

Momento de olhar para o horizonte e iniciar novos caminhos rumo à felicidade, mas para isso é importante não rejeitar a prosperidade que já está em suas mãos. Tenha confiança e evite os ciúmes infundados que roubam o foco do que realmente importa. Cuide melhor dos seus interesses.

Câncer

O amor próprio é a relação mais necessária, mas o romance também chega de fora. se abra para novas conversas e não se intimide por medo de se machucar novamente. é preciso tomar as rédeas e fechar ciclos para que os novos inicios o surpreendam.

Leão

É melhor aguardar com atenção para escolher o melhor caminho da forma correta; saiba bem o que você quer. Lembre-se que o amor pede paciência, diálogo e oportunidades para entrar na sua vida de forma construtiva. Conecte-se com seus sentimentos e intuição.

Virgem

Momento de agir sem deixar que as palavras dos outros façam a sua cabeça. É preciso ter calma e paciência para alcançar o que é seu e ver tudo o que pode prosperar na sua vida amorosa. Evite os excessos e lembre-se de quem sempre estendeu a mão.

Libra

É preciso aumentar a confiança para viver plenamente sua vida amorosa. Por mais que a fase seja de acontecimentos e oportunidades, é necessário acreditar no próprio potencial e ter coragem para assumir novas trajetórias; não deixe sua chance passar.

Escorpião

É possível deixar as discussões para trás mesmo em momentos difíceis. Todo o tipo de abordagem negativa deve ser distanciada para que as resoluções cheguem. Lembre-se também de fazer para os outros apenas o que gostaria de receber.

Sagitário

Mudanças importantes chegam quando você define de que lado está e o que quer. Lembre-se que você pode brilhar muito mais quando assume a liderança da sua vida. Os outros e você tem direito a errar; o importante é seguir em frente com novas aprendizagens.

Capricórnio

Tenha consciência do que trás felicidade para a sua vida e é capaz de mudar sua história para melhor. A confiança em você mesmo e a coragem para assumir novas rotinas, decisões e iniciativas em relacionamentos ou assuntos do coração entregará caminhos importantes.

Aquário

As novas aventuras pedem a libertação do passado e atitude positiva diante de qualquer obstáculo; é preciso aceitar as fases de transformação, pois isso o conecta com a prosperidade. Use sua facilidade para liderar e se destacar a seu favor.

Peixes

Boas energias chegam e a intuição mostrará informações valiosas. Aprenda a não temer as mudanças e a acreditar que a verdade sempre chega para o bem. Ao relaxar e se desfazer dos maus pensamentos, você aprende a fortalecer-se para viver sua vida amorosa com plenitude.