Em meio à polêmica sobre privacidade, WhatsApp envia nova mensagem para tranquilizar usuários

O aplicativo de menagens WhatsApp compartilhou, nesta semana, mais informações sobre a atualização dos Termos de Serviço e da Política de Privacidade. O assunto tem gerado polêmica entre os usuários, criando uma grande repercussão negativa para o app de Mark Zuckerberg.

A plataforma compartilhou recentemente, no blog oficial, que “nas próximas semanas, exibiremos um aviso no WhatsApp anunciando que você terá mais tempo para ler a atualização e fornecendo mais informações para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Eventualmente, enviaremos lembretes para que todos possam ler e aceitar as atualizações para continuar usando o WhatsApp”.

Além disso, também foi feita uma nova postagem informando sobre as mudanças. “As mudanças nos Termos de Serviço e na Política de Privacidade são relacionadas a conversas entre empresas e clientes no WhatsApp, e fornecem mais informações sobre como coletamos, compartilhamos e usamos seus dados”.

“Nosso compromisso com sua privacidade não mudará. Suas conversas pessoais continuam protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os demais participantes".

A plataforma de mensagens também detalhou que o WhatsApp e o Facebook não podem ler nem ouvir o conteúdo dessas conversas.

“É nossa responsabilidade explicar claramente as mudanças presentes nos Termos de Serviço e na Política de Privacidade atualizados”, completou. Confira:

Com informações do WhatsApp

