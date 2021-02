Bem relax! 4 óleos essenciais para te deixar “leve”

A aromaterapia é uma técnica milenar, usada desde o Egito Antigo, usada para afastar energias negativas e no tratamento de doenças. "Acho importante dizer que a aromaterapia não é um milagre. Ela não vai te tirar, do dia para a noite, da depressão. É mais um auxiliador, é um facilitador de chegada", diz Gabie Fernandes, escritora e atriz que faz tratamento com óleos essenciais para melhorar quadros de ansiedade, desde 2018, em entrevista ao UOL.

Quando inalamos um aroma, os receptores do nariz enviam uma mensagem para o sistema límbico do cérebro. Estudos confirmam as funções terapêuticas dos óleos essenciais, como afirma a nutricionista Stefani Hoffmann, pós-graduada em Nutrição Clínica na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc): “Eles podem ser ansiolíticos, antidepressivos, anti-inflamatórios e imunoestimuladores. Embora seja natural, seu uso não deve ser descuidado. Podem ser inalados ou aplicados diretamente na pele, mas não devem ser ingeridos", afirma.

Leia mais:

Além disso, o olfato está ligado diretamente à nossa memória emocional, por isso a aromaterapia atua no nosso sistema nervoso central, provendo um maior equilíbrio emocional e uma sensação agradável de acolhimento.

Listamos 4 óleos essenciais que atuam como verdadeiros bálsamos relaxantes para combater o estresse do dia a dia.

Alecrim

Tem propriedades analgésicas e estimulantes, ajudando na redução do cansaço físico e mental, reorganizando nossa mente para a concentração nas tarefas. “No emocional, dá motivação. Se a pessoa está para baixo, ajuda a tirá-la da cama”, diz a especialista em aromas e diretora da World’s Natural Fragrance Cristiane Pagliuchie, em entrevista ao jornal O Globo. Porém, esse óleo essencial não é indicado para quem tem doenças cardiovasculares justamente por acelerar o organismo.

Lavanda

Combate o estresse, a fadiga e a insônia, promovendo o relaxamento e tranquilidade. O óleo essencial de lavanda ajuda a equilibrar situações de pouca harmonia.

Limão

No geral, aromas cítricos são poderosos adstringentes e ajudam a minimizar a falta de concentração e foco. Uma boa opção é pingar cerca de 10 gotas no difusor antes de trabalhar. Um excelente hábito para começar o dia de trabalho bem.

Sândalo

É um ingrediente vindo da Índia e que tem propriedades emocionais importantes na aromaterapia. É considerado antidepressivo, com propriedades que combatem a insônia e as crises de ansiedade. Isso acontece porque ele ser calmante. “Uma boa dica é misturar o óleo de sândalo (ou mesmo o de lavanda) com o álcool no borrifador e aplicar no travesseiro para ajudar a estabilizar o sono. Evite pingar gotinhas direto em tecidos para não manchar.