Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 26 de fevereiro de 2021

A última semana de fevereiro de 2021 chegou e você já pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco. Confira tudo o que pode rolar de 22 a 26 de fevereiro:

Áries

Semana na qual mudanças de casa ou para lugares distantes podem começar a ser concretizadas. Você busca novos desafios para começar a crescer como pessoa.

Um convite para um negócio pode surgir. Documentos são retirados com sucesso. Você terá sorte no dia 24 de fevereiro com os números 02, 19 e 88

Evite ter tanto ciúme de seu parceiro, lembre-se de que a base de qualquer relacionamento é a confiança. Tenha cuidado com problemas de infecção estomacal e intestinal; cuide melhor da alimentação e diminua o estresse.

Um novo amor do signo de Leão ou Aquário que será muito compatível pode entrar na sua vida. Uma velha amizade ou pessoa do passado o procura novamente; tentar fechar esse círculo e avançar nos seus relacionamentos.

Um parente muito próximo o convidará para um casamento. Você compra passagens para o mês de abril e pode planejar uma viagem.

Touro

Uma semana agitada e com situações para serem resolvidas de última hora. Continue fazendo o possível para se dar bem com seus superiores no trabalho.

Tenha cuidado com infecções de seus olhos ou ouvidos. A oportunidade de ter um negócio pode chegar e será muito positiva.

Você é muito forte em seu pensamento e energia, então tente pensar em coisas positivas e coloque seus rancores de lado; eles não o ajudam a ter um poder atração do bem.

Em março, uma mudança muito importante chegará e pode estar relacionada a questões de um novo emprego ou mudança de empresa; proteja-se da inveja.

Você terá sorte no dia 25 de fevereiro com os números 03, 28 e 77. No amor, você continuará se divertindo pela vida de solteiro ou permanecerá estável no relacionamento. Você adquire um bem ou quita dividas.

Gêmeos

Semana de pressa e realização de compromissos de trabalho ou estudos. Evite deixar tudo para última hora e aprenda a administrar mais o seu tempo para fazer todas as suas tarefas no prazo.

Você terá algumas energias complicadas em seu trabalho. Evite discutir com seus chefes e use cores vivas para atrair energias transformadoras. Situações legais podem ser resolvidas.

Você terá sorte no dia 25 com os números 05, 66 e 81. Um amor do passado pode pensar em você ou tentar voltar; esta conexão marcou muito ambas as partes e é preciso resolver esta situação para não ter problemas com o parceiro atual.

É preciso ter cuidado com acidentes e atenção redobrada com dores nos ossos ou no quadril; não negligencia sua própria saúde.

Câncer

Nos próximos dias, você analisará uma mudança de emprego para crescer mais profissionalmente. Os cancerianos são muito ambiciosos e procuram sempre progredir na vida; esta semana, você terá mais oportunidades de crescimento.

Um ex o procura você para falar sobre ciúme ou desconfiança; é melhor tentar resolver esta situação e não carregar coisas do passado.

Você é muito carismático e pode receber muitos convites, mas deve ter cuidado redobrado com a sua saúde e evitar se expor ao covid-19.

Em questões de saúde, você deve monitorar sua pressão alta e coração; continue com exercícios e uma boa nutrição. Você terá sorte com os números 60, 43 e 29 no dia 25 de fevereiro.

Novos amores muito compatíveis chegarão aos cancerianos solteiros; os próximos meses serão de muito amor e felicidade.

Leão

Semana de muita preocupação com o seu bem-estar econômico e pessoal. Crises podem aparecer no trabalho, mas no final serão resolvidas da melhor maneira.

Seu signo é de caráter muito forte, mas precisa controlar os impulsos e não criar conflitos no trabalho. Um negócio próprio pode ser planejado.

Não discuta muito com o seu parceiro e pense se não é melhor dar um tempo para pensar. Você é o um dos signos mais fortes do zodíaco e sempre terá que tomar decisões.

Você terá sorte com os números 40, 99 e 71 em 24 de fevereiro. Você pode receber uma oferta de emprego no exterior. Dívidas do passado são pagas.

No amor, os leoninos solteiros podem começar alguns relacionamentos casuais e sem qualquer compromisso.

Virgem

Semana de muita sorte no trabalho, lembre-se que você está na melhor fase da sua vida para aumentar suas realizações e garantir o seu futuro. Deixe de lado o ciúme infundado e tente ficar em paz com seu parceiro.

Seu melhor dia será 24 de fevereiro com os números 00, 31 e 25. Momento de pagar dívidas e poupar dinheiro. Para virginianos que são solteiros, um amor ao signo de Áries ou Gêmeos pode se apaixonar à primeira vista.

Você conserta seu carro ou algo da casa. Tente continuar estudando ou faça um curso que o ajude no seu futuro. Uma viagem pode acontecer ou ser planejada, especialmente a trabalho. Você precisa cuidar mais da alimentação.

Libra

Uma semana um tanto complicada no trabalho importa. Então seja muito cauteloso com o que você diz até que as energias ruins terminem. Pare de dar importância ao que os outros pensam ou dizem sobre você.

Dívidas do passado podem ser quitadas ou você recebe dinheiro extra. Um novo amor pode chegar e acontece o início de um compromisso. Seus números da sorte são 09, 55, 21. Seu melhor dia vai ser 24 de fevereiro.

Não negligencie a saúde e faça um check-up. Alguém pedirá dinheiro emprestado. Você compra mobília nova para sua casa ou faz mudanças nos móveis para deixar as energias fluírem melhor.

Tenha cuidado com roubo ou perda e seja mais cauteloso. Alguém comprometido pode se interessar por você; evite entrar em amores complicados que podem atrair muitos problemas para a sua vida.

Escorpião

Você terá muitas dúvidas sobre o seu parceiro; lembre-se que o seu signo é muito intenso e está sempre tomando decisões das quais você se arrepende depois, então pare de criar histórias na sua cabeça e deixe sua vida fluir.

Semana de mudanças no trabalho. Evite os problemas estomacais ou intestinais se alimentando de maneira mais saudável. Às vezes, você fica entediado rapidamente com o trabalho ou a carreira, então deve dar mais estabilidade e constância à sua vida.

Uma dívida do passado pode ser cobrada; lembre-se sempre de ser grato a todos que o ajudaram. Você ficará desapontado com algo que vai acontecer no trabalho.

A sorte chega com os números 02, 18 e 53. Procure focar mais na sua vida profissional e deixar de lado os vícios e as festas.

Sagitário

Dias de alguns compromissos de trabalho e reuniões de última hora para um novo projeto; então tente ser aplicado para que tudo dê certo. Você terá sorte com os números 43, 20 e 78 em 25 de fevereiro.

Tente não falar tanto sobre seus sucessos para não atrair inveja. Alguém o convida para uma viagem ou você faz planos para sair de férias. Tenha atenção com dores nas costas ou na cintura e tente não carregar coisas pesadas.

Um amor, uma pessoa muito especial do signo de Áries ou Libra chegará e será muito compatível. Apenas tente não forçar as coisas e deixar tudo fluir, lembre-se de que os relacionamentos se fortalecem com o tempo. Você compra roupas ou muda seu visual para que suas energias positivas brilhem mais intensamente.

Capricórnio

Semana de fechamentos de contratos ou avaliações no trabalho. Mantenha-se empenhado, pois as energias podem ser conflitantes.

Você está no seu melhor estágio e nesta semana a sorte pode chegar em diversas questões; lembre-se de ter cuidado ao confiar nos outros e não fale muito sobre seus planos para não atrair inveja.

Você é muito engenhoso e criativo, isso o ajudará a começar um negócio ou ter sucesso no trabalho. Tente conversar mais com seu irmão ou família, pois eles precisarão de conselhos seus.

Um ex pode voltar na sua vida e é preciso refletir se ele merece uma segunda chance. Cuide das dores de dente e aumente sua imunidade.

Você pode receber dinheiro de dívidas. Não guarde mais rancor; tente perdoar e esquecer para seguir em frente renovado. Não fique tanto acordado e descanse a mente. Seus números da sorte são 30, 42 e 16 e seu dia é 25 de fevereiro.

Aquário

Você terá alguns dias de boas energias, principalmente para conseguir a abundância que tanto procura. A oportunidade de um emprego com melhor remuneração pode chegar. Tenha cuidado com dores no pescoço ou nas costas e tente não carregar coisas pesadas.

Um amigo do trabalho pede um conselho. Você terá sorte com os números 14, 21 e 29 no dia 26 de fevereiro. Você terá muita compatibilidade em questões amorosas com os signos de Peixes e Touro.

Os aquarianos que já têm companheiro vão formalizar o relacionamento ou dar um passo muito importante. Você recebe um convite e pode ser para uma viagem.

É hora de investir em bons hábitos e tentar evoluir para ser alguém mais responsável. Você manda algo para o conserto. Não duvide mais da sua capacidade de ser um bom profissional; concentre-se e verá que alcançará o que almeja.

Peixes

Haverá movimentação e mudanças no seu trabalho. Você sempre dá o seu melhor para que essas decisões não o afetem, mas também deve estar preparado para tudo.

Esta semana, você continuará com saúde e se sentirá mais ansioso para crescer, sendo ainda mais responsável com seu próprio bem-estar. Tome cuidado com contágios este mês e cuide melhor da sua saúde em meio a pandemia.

Você volta a procurar um amor do passado para voltar ou resolver o que aconteceu em relacionamento que acabou. Tenha cuidado com seus vizinhos, pois um deles pode não ter boas intenções.

Evite os vícios e comece a pensar em tudo o que é construtivo ou destrutivo na sua vida. Você terá sorte com os números 03, 24 e 55. Rosas brancas ajudam a atrair boas energias pra o lar. Tenha mais atenção com os pneus do carro e evite acidentes.