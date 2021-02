O esclarecimento importante feito nesta semana pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp fez um esclarecimento importante, nesta semana, aos usuários brasileiros.

De forma rápida, a informação foi compartilhada em português na página oficial da plataforma no Twitter.

O texto está relacionado a nova política de privacidade do app, que tem gerado polêmica entre os internautas.

“Nada fica entre você e sua privacidade. As conversas com empresas são opcionais e claramente identificadas no app”.

“Você está sempre no controle”, detalhou o app de mensagens. Também foi compartilhado um link para mais informações. Confira:

Nada fica entre você e sua privacidade. As conversas com empresas são opcionais e claramente identificadas no app. Você está sempre no controle. Para mais informações, por favor ler: https://t.co/ecMg2nis9N pic.twitter.com/aVqglKwuqs — WhatsApp (@WhatsApp) February 18, 2021

