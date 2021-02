A verdade por trás do perigoso vírus que estaria circulando por meio do app WhatsApp

Alguns sites estão relatando, nas últimas semanas, que um vírus perigoso poderia ser recebido por meio de uma mensagem no aplicativo WhatsApp.

Com isso, um malware seria instalado rapidamente no telefone do usuário após o download de uma imagem especifica.

No entanto, é verdade que não devemos abrir links suspeitos no app, mas, neste caso, é uma informação falsa.

A explicação foi confirmada pelo site especializado WABetaInfo, que sempre revela as próximas novidades do aplicativo de mensagens.

Ainda assim, como lembrado pela página, é importante lembrar que cibercriminosos também podem utilizar outras maneiras para aplicação de golpes. Então, é sempre bom ficar atento. Confira:

Some websites are reporting a virus that can be received through a WhatsApp message, in particular a malware will be installed on your phone after downloading an image.

It's true that we shouldn't open suspicious links but, in this case, it's another fake news. pic.twitter.com/CBbd8xWanO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 17, 2021