Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Peixes

Esta semana o Sol entrou no signo de Peixes, um dos mais sentimentais, intuitivos e artísticos do zodíaco. No entanto, esta fase tende a ser mais delicada para alguns signos e trará algumas emoções intensas até 20 de março. Confira quais são:

Gêmeos

Momento que pode trazer muitos questionamentos e se a vida não estiver tranquila é possível que você se sinta um pouco sobrecarregado. Tente usar esta energia para entender melhor seus sentimentos e objetivos, definindo quais são os caminhos que você deseja seguir, especialmente na vida profissional. Sua intuição estará em alta e, unida a sua criatividade e sensibilidade, pode ser uma grande aliada para descobrir novas formas de brilhar.

Virgem

Momento de enxergar tudo o que está por trás dos seus relacionamentos com as outras pessoas, o que pode trazer novas conclusões e fazer algumas idealizações caírem por terra. Desafios podem fazer você se sentir vulnerável e mais sensível; é importante contar com o apoio de pessoas confiáveis e compartilhar o que você se sente para que algumas conexões sejam fortalecidas.

Sagitário

Assuntos e desejos sobre o lar e a família são descobertos, fazendo-o ficar mais introvertido e conectando emocionalmente com memórias do passado. É importante descansar a mente e recuperar as energias para definir suas prioridades e lutar por elas. Não tema ficar mais recluso e nostálgico, pois isso irá passar.