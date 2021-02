Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 21 de fevereiro de 2021

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para o terceiro fim de semana de fevereiro de 2021:

Áries

São dias para analisar o que você está vivendo e o que deseja fazer. Esta é uma fase de reflexão, pois chegou a hora de crescer e de ser melhor em tudo; tente se libertar do que o paralisa.

Lembre-se que é preciso ter mais responsabilidade na vida financeira. Evite brigar com seu parceiro, considere que seu signo pode ser controlador e às vezes você não sabe conviver com quem o ama. É melhor relaxar e ter mais carinho em seu relacionamento.

Será um fim de semana de encontros e convivência com pessoas muito queridas. Você terá sorte com os números 09, 13 e 55. Leve em consideração que sua vida mudará para melhor.

Touro

Sexta-feira de muito trabalho e pressões. É necessário aprender a controlar impulsos e evitar fazer compras desnecessárias.

No trabalho existe um ambiente hostil e melhor evitar falar sobre seus planos; você verá que tudo se realizará da melhor maneira. Neste dia 21 de fevereiro começa uma fase de sorte, por isso pense com determinação o que você deseja para a sua vida.

Tenha atenção com a garganta que é o seu ponto fraco. Seus números da sorte são: 01, 23 e 44. Não falem sobre ninguém e pense melhor antes de contar qualquer coisa; a prudência atrairá experiências melhores em sua vida.

Gêmeos

Não tenha mais medo e lembre-se que o seu signo é capaz de alcançar o sucesso. Não se sabote mais e alcance o que tanto deseja com persistência. No amor, você deve receber o que é merecido.

Tenha mais amor próprio e não procure pessoas que não te amam e só se aproveitam. O convite para uma viagem no mês de março pode surgir e o ajudará a renovar suas ideias.

Seu signo muito versátil e tem muita inteligência para superar as dificuldades; você é a arte em pessoa, então estimule-se o tempo todo.

Seus números da sorte são 00, 23 e 55. Neste 21 de fevereiro, suas energias são recarregadas e você se sente mais forte.

Câncer

Este 21 de fevereiro será um dia de mudanças positivas para o seu signo, por isso é recomendável que você vista roupas leves e busque a boa sorte com pensamentos construtivos.

É hora de crescer profissionalmente. Você dedica aos outros muito tempo e é hora de fazer algo por si mesmo. Você terá reuniões de última hora para reorganizar seu ambiente de trabalho e um aumento pode acontecer.

Não busque tanto o amor e deixe-o chegar sozinho; você se surpreendera positivamente. Seu números da sorte é 04, 38 e 77. Leve em consideração que este final de semana é a hora de se reinventar para alcançar o que deseja.

Leão

É o momento de deixar tudo que machuca como vícios, maus amigos e amores que não valorizam para trás. É preciso cuidar mais de si

Não tenha medo de não se sentir importante para os outros; é hora de se encher de boas energias e confiança. Desejos são realizados. Passeios ajudam a equilibrar sua energia.

Sextas-feiras com muito trabalho. Sua sorte chega com os números 05, 43 e 29. Você pode receber dinheiro extra. Se você se sentir como um vencedor, atrairá ainda mais a abundancia.

A possibilidade de engravidar aumenta e aqueles que não desejam passar por isso agora devem ter cuidado redobrado.

Virgem

Troque o prático pelo ideal e cumpra suas tarefas, mas também confie nos outros ajuda-lo. A equipe é fundamental para crescer profissionalmente e melhorar o desempenho dos projetos.

Comece a se reunir com as pessoas certas para que você possa se destacar. Não brigue com ninguém e dê seu tempo a quem merece.

Não procure tanto por um amor e se alguém não está com você agora, é porque tem outras prioridades. Você merece alguém que o valorize pelo o que você é.

Seus números da sorte são 02, 19 e 77. Seja mais cauteloso nas questões jurídicas e não confie tanto em advogados; leia tudo muito bem antes de assinar.

Libra

Não reclame tanto e valorize o que você já tem. Lembre-se que seu signo é muito mental e isso te faz atrair o que pensa, por isso é melhor colocar suas ideias em ordem e visualizar seu sucesso.

Você tem a oportunidade de crescer mais profissionalmente, mas terá que tomar uma decisão importante. Cuide da sua saúde, pois é a coisa mais importante que você tem.

A realização de planos profissionais se aproxima; fique preparado e atraia o melhor com os pensamentos.

No amor, é preciso viver o momento e não se doar tanto para também aproveitar o que o outro tem a oferecer. Seus números da sorte são 01, 28 e 77. Não desperdice as oportunidades que a vida dá.

Escorpião

É hora de se dar permissão para se divertir e não deixar o medo controlá-lo. Se reinvente e se conecte mais com o seu lado espiritual.

Em 21 de fevereiro, as energias positivas o ajudarão a alcançar o sucesso. Uma proposta de trabalho ou projeto pode chegar e será muito positiva. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro.

Para os solteiros, serão dias para curtir e conhecer novas pessoas, mas sem compromissos. Seus números da sorte são 04, 37 e 88. Cuide do seu sistema respiratório e ser mais responsável com a alimentação e saúde em geral.

Sagitário

Seu signo sempre priorizará manter sua independência para ser livre e feliz. Proteja-se da energia negativa e inveja, guardando seus projetos de vida par você.

Em 21 de fevereiro, é importante se dedicar a atitudes e pensamentos positivos. Você recebe um convite de viagem e tudo sairá bem.

Alguém especial aparecerá em sua vida amorosa e poderá fazer você mudar de ideia sobre compromisso e estabilidade. Seus números da sorte são 01, 56 e 87. Tenha fé.

Capricórnio

Fim de semana em que você pode estar pensativo. Tente aprender com seus erros para ir para onde você deseja realmente. É importante perdoar e pedir desculpas; ao ser sensato e humilde o sofrimento é curado.

Você recebe uma proposta para um novo emprego que será muito atraente. Não busque excessivamente o reconhecimento dos outros e concentre-se em ser bom consigo mesmo.

Seus números da sorte são 03, 28 e 66 . Desejos são realizados com a forca do pensamento. No amor, alguém do signo de Áries ou de Virgem deseja voltar na sua vida.

Aquário

Lembre-se que se planejar pode evitar passar por situações complexas. Organize seu tempo e não assuma compromissos que não conseguirá cumprir.

Você recebe o convite para fazer uma viagem em março. Cuidado com a inveja e peça proteção ao quando sentir que pode ser atacado. Você ganha um presente que não esperava de uma pessoa especial.

No amor você continuará com seu parceiro de forma estável e com muita paixão ao seu redor. É importante ser constante nos objetivos até que os alcance. A paciência será uma grande virtude. Seus números da sorte são 06, 12 e 80.

Peixes

Seu melhor momento está prestes a começar. Uma fase especial se aproxima e é importante se conectar com a sua melhor versão.

Decisões sobre relacionamentos amorosos chegam e você escolhe um caminho. Apenas deixe as energias do amor fluírem ao seu redor. Uma questão legal é resolvida a seu favor.

Cuide da sua saúde para não sofrer com adoecimentos. Um novo projeto de trabalho e a chegada de um dinheiro extra pode acontecer. Seus números da sorte são 03, 28 e 77.

Momento de aprender a corrigir suas falhas e investir em mudanças especiais. Você recebe uma surpresa de alguém especial.