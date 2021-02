9 alimentos essenciais para a hidratação das crianças

Todo mundo sabe (ou deveria saber) que beber água é fundamental para a nossa saúde. E, no caso das crianças, a ingestão de líquidos e o consumo de alimentos que favorecem a hidratação é ainda mais relevante. “Está bem estabelecido que a alimentação e hidratação de uma criança desempenham papel importante no crescimento, desenvolvimento e na saúde em geral durante toda a vida. Além disso, os líquidos são essenciais, pois as células do nosso corpo dependem deles para funcionar normalmente e para eliminar os resíduos”, explica a nutricionista funcional Adriana Stavro.

Beber pouca água pode provocar alterações de humor, fadiga, prejuízos cognitivos e levar até a casos graves de delírio e coma. Bebês e crianças são particularmente mais suscetíveis à desidratação, visto que suas necessidades metabólicas são maiores, ressalta a nutricionista. Ela lembra que as crianças nem sempre reconhecem que estão com sede e, se não forem incentivadas e lembradas, podem esquecer de beber água. Além disso, são bastante ativas e têm uma relação superfície-massa maior que os adultos – ao nascer, o corpo de um bebê consiste em média de 75% de líquido e as crianças mais velhas têm 60% do peso corporal de fluido.

A seguir, Adriana sugere alguns alimentos que devem estar sempre presente nas refeições das crianças, pelos benefícios que trazem à hidratação do corpo.

Alimentos que favorecem a hidratação

Melancia – 92% dessa fruta é composta de água. É um dos alimentos que mais ajuda na hidratação e, além de água, contém fibras e nutrientes, incluindo vitamina C, A e magnésio.

Morango – contem 91% de água. É fonte de compostos nutritivos, como açúcares, vitaminas, flavonoides, antocianinas e ácidos fenólicos. Todos esses compostos exercem um efeito sinérgico e cumulativo na promoção da saúde e na prevenção de doenças.

Melão – 90% de água. Juntas (água e fibra) ajudam a aumentar a saciedade.

Pêssego – 90% de água. Também fornecem vitaminas e minerais importantes, como A, C, B, potássio e antioxidantes.

Laranja – 88% de água. As laranjas são saudáveis e fornecem água, fibras, que favorecem a saciedade, vitamina C, importante para o sistema imunológico, antioxidantes, que ajudam a combater doenças, e potássio, que atua na proteção contra hipertensão.

Pepino – 95% de água. Pouco calórico, esse vegetal fornece uma pequena quantidade de nutrientes como vitamina K, potássio e magnésio.

Alface – 96% de água. É rica em vitaminas K e A, ambas importantes para manter a saúde dos ossos e sistema imunológico

Abobrinha – 94% de água. Além de água e fibra, a abobrinha contém vitamina C e traz diversos benefícios ao corpo, entre os quais: redução da gravidade das reações alérgicas, combate a infecções, cicatrização de feridas e manutenção de gengivas saudáveis. Além disso é essencial para o desenvolvimento e manutenção dos tecidos conjuntivos.

Tomates – 94% de água. Esse alimento fornece uma quantidade significativa de vitaminas e minerais, incluindo A e C, fibras e alguns antioxidantes, como o licopeno.

Saiba qual a necessidade de água na criança conforme sua idade



Quanta água uma criança precisa?

0 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 3 anos 4 a 8 anos 9 a 13 anos 14 a 18 anos 700ml (bebês em aleitamento artificial) 800ml 1,3 litros 1,7 litros 2,4 litros 3,3 litros Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

Atenção! essas recomendações são para crianças pouco ativas. Para crianças e adolescentes atletas ou se o tempo estiver muito quente, a quantidade precisa ser ajustada.

