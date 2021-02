5 penteados para casamentos, formaturas ou qualquer outra cerimônia; para fazem em casa

A grana está curta e você tem um casamento, formatura ou qualquer outra cerimônia, mas não quer deixar de arrasar no penteado para combinar com o seu look?

Se este é o seu caso, não se preocupe, pois trouxemos hoje um vídeo da youtuber portuguesa Alice Trewinnard, com 5 dicas de penteados super práticos e melhor, você pode fazer todos eles em casa, sem nenhuma complicação.

Preparada para este tutorial? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

