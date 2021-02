Os signos do zodíaco que ficam desconfiados facilmente

Alguns signos do zodíaco podem cultivar eternamente uma “pulguinha atrás da orelha” que os faz ficar desconfiados facilmente. Confira quais são:

Touro

O taurino pode confiar bastante nas suas verdades e cultivar relações mais sólidas, mas ele facilmente fica desconfiado sobre as intenções das outras pessoas. Ele tende a desenvolver esse “pé atrás” principalmente quando descobrem concorrências ou já não se sentem priorizados como antes.

Câncer

O mundo dos sentimentos é complexo e o canceriano tende a ser um pouco inseguro quanto a isso. Ele fica facilmente desconfiado quando atitudes ou palavras não parecem muito claras, podendo remoer diversas teorias dentro da sua cabeça. Isso pode desestabiliza-lo e este signo não conseguirá esconder por muito tempo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano pode se sentir desconfiado constantemente e tende a achar explicações em tudo o que não é dito ou visto claramente. Sua intuição pode bombardeá-lo com avisos em muitas ocasiões e ele acaba se acostumando a tentar achar sinais extras do universo, mesmo quando tudo parece bem. É importante ter cuidado com a paranoia.

Capricórnio

A desconfiança pode acontecer facilmente na vida do capricorniano, que é especialista em criar teorias e tenta sempre estar prevenido para tudo. Infelizmente, qualquer plano que não sai como o planejado, começa a coloca-lo em alerta. Este signo tende a agir silenciosamente para descobrir se suas paranoias tem fundamento ou não.