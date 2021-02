Os signos que amam ser mimados no relacionamento, mas nem sempre assumem

Alguns signos do zodíaco se impressionam bastante com os mimos nos relacionamento, mas nem sempre deixam isso claro. Confira quais são:

Áries

O ariano pode parecer durão, mas quando se trata de relacionamento, ele ama ser tratado com carinho e mimos. Este signo deixa o amor e o romance suavizarem sua personalidade e, quando o parceiro demonstra que se importa e o valoriza, tende a ficar ainda mais encantado. Este signo gosta de se sentir admirado pelos outros.

Gêmeos

O geminiano ama detalhes e que as pessoas demonstrem seu afeto se importando com o que eles gostam e se identificam, por mais que às vezes pareça menos ligado aos sentimentos. Ele tende a gostar de dar presentes, mas prefere ainda mais recebe-los. Quanto mais criativo e que atenda as suas expectativas, melhor.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano sempre se sentirá especial quando é tratado com mimos e recompensado no amor. Algumas pessoas destes signos podem parecer desencanadas, mas dão bastante importância para gestos mais significativos ou presentes que tenham detalhes importantes por trás. Costumam também valorizar o esforço do outro neste quesito.

Peixes

O pisciano admira as pessoas que compartilham amor e sabe que os mimos fazem parte disso, por mais que algumas vezes se mantenham longe das cobranças. Por isso, todo o tipo de gesto que demonstre carinho e atenção irá roubar seu coração. Este signo é especialmente voltado para as artes e todas as expressões que podem surgir delas, além de valorizar os momentos a dois inesquecíveis.